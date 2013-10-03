Возраст счастья и открытий

В Международный день людей преклонного возраста «Фокстрот» позвал своих клиентов на практические курсы для пенсионеров



Харьковский супермаркет «Фокстрот. Техника для дома» на проспекте Победы, 62-З стал первым в пилотном проекте, призванном помочь людям преклонного возраста разобраться в современном разнообразии гаджетов и их функционале, облегчающем жизнь пожилых людей. В дальнейшем планируется тиражирование этого проекта по всей сети магазинов «Фокстрот» на территории Украины.



В содружестве с Территориальным центром социального обслуживания Дзержинского района города Харькова «Фокстрот» провел для пенсионеров практическую экскурсию по теме, выбранной самими экскурсантами «Ознакомление с основным спектром функций мобильных телефонов». Это, по оценкам самих участников мероприятия, поможет им в выборе телефона и максимальном использовании его функционала.

- В торговой сети «Фокстрот» работают отзывчивые и компетентные сотрудники, готовые помочь покупателю сделать наилучший выбор. Потому мы продолжим это совместное начинание. И отныне такие практические экскурсии для подопечных Территориального центра будут проходить в магазине «Фокстрот» регулярно. Предметом изучения станет техника, с которой захотят познакомиться ближе пенсионеры. Они с огромной радостью ждут следующее уроки – и уже 7 октября пройдет семинар на закрепление материала, - отметила И.В. Волобуева, заместитель директора Центра.

- Эта экскурсия принесла удовольствие и пользу не только ее слушателям, но и нашим сотрудникам. Ведь экскурсанты, подобно прилежным студентам, пришли, снаряженные блокнотами, ручками и заряженные энтузиазмом, ловили каждое слово лектора и задавали множество толковых вопросов. Такие занятия помогут пенсионерам чувствовать себя увереннее в обращении с современными устройствами, что значительно облегчит их хлопоты по дому - бытовая техника, действительно, берет на себя много обременительной и трудоемкой работы. А для наших продавцов это послужит дополнительным стимулом оттачивать свой ораторский талант и еще глубже вникать в самые тонкие нюансы различных видов техники, - поделилась опытом проведения первого урока технического ликбеза Оксана Кононова, директор магазина «Фокстрот» в Харькове.

Детальнее об экскурсии на сайте «Единая социальная сеть»: http://esm.kharkov.ua/2013/09/3149/.



Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012», победитель рейтинга «Фаворит успеха-2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на октябрь 2013 г. в Украине насчитывается 229 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 309 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

*по данным GFK, 2012.