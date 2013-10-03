Адвокаты просят Генпрокуратуру возбудить дело за фальсификацию уголовного дела в отношении предпринимателя из Бердянска Самвела Мартиросяна

Киев. 3 октября. УНИАН. Запорожские адвокаты Виктория Харчук и Федор Чесняк просят Генеральную прокуратуру Украины открыть уголовное производство за фальсификацию в 2010 году уголовного дела в отношении предпринимателя из Бердянска Самвела Мартиросяна.

Как заявили адвокаты сегодня на пресс-конференции в УНИАН, соответствующее заявление направлено на имя генерального прокурора Виктора Пшонки. Также адвокаты направили заявление в Высший совет юстиции с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности судей Апелляционного суда Запорожской области, которые по неизвестным причинам более девяти месяцев не назначают к рассмотрению апелляционную жалобу на приговор Мартиросяну - пять лет лишения свободы (условно).

По словам Харчук, приговор ее подзащитному был вынесен Орджоникидзевским районным судом Запорожья 12 декабря прошлого года за якобы хранение и сбыт героина, который, по словам адвоката, ему подбросили. Как отметила адвокат, фальсификации уголовного дела, "назначением" и показаниям свидетелей предшествовали угрозы в адрес Мартиросяна со стороны теперь уже бывших должностных лиц запорожской милиции. "Он стал кому-то неугоден и ему заявляли, что если не покинешь страну, то посадим в тюрьму, подбросив наркотики. Что и случилось", - сказала Харчук. В результате, адвокатам удалось добиться для своего подзащитного минимального наказания, но так как оно не прошло апелляционную инстанцию и не вступило в силу, Мартиросян продолжает находиться под стражей в СИЗО, имея тяжелое заболевание - зоб 3-й степени. Харчук пояснила, что апелляцию на приговор подали обе стороны процесса: прокуратура - в связи с мягкостью, и сторона защиты - в связи с незаконностью осуждения.

Продолжая тему, адвокат Чесняк сообщил, что 1 октября должно было состояться судебное слушание апелляции, однако, по прибытию в суд, ему и его коллеге заявили, что материалы дела якобы истребованы для изучения в Высший спецсуд, чего быть не может до вступление приговора в силу. В то же время, как отметил Чесняк, в спецсуде им сказали, что прокурор области обратился в суд с просьбой изменить подсудность "для всестороннего и объективного рассмотрения жалобы" в Апелляционный суд Донецкой области. "Кроме того, что нас не уведомили об этом, мы считаем, что такой шаг делается специально - здоровье Мартиросяна может не выдержать перевозок за 250 километров из Запрожского СИЗО в Донецк и обратно, и, таким образом можно будет сокрыть все следы фальсификации дела", - сказали адвокаты.

При этом они добавили: "В отношении Мартиросяна совершено преступление в сговоре с группой лиц: неизвестным заказчиком, оперативниками, экспертами, свидетелями, прокуратурой и судьями. Мы хотим не только оправдать подзащитного, но и хотим, чтобы в дальнейшем прекратились фабрикации подобных дел, если Украина называет себя европейской страной и хочет стать членом ЕС".