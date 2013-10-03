Турецкая сеть медцентров Acibadem Hospitals Group в начале 2014 года планирует открыть свое представительство в Украине

Киев. 3 октября. УНИАН. Международная сеть медицинских центров Acibadem Hospitals Group (Турция) в первом квартале 2014 года планирует открыть свое представительство в Украине.

Об этом региональный директор Acibadem Hospitals Group по России и СНГ Тахмина Килинч сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, постоянное развитие с момента основания своей первой частной больницы в 1991 году позволило “Аджибадем” (Acibadem Hospitals Group) стать одним из лучших и международно признанных брендов в сфере здравоохранения Турции.

В настоящее время сеть предоставляет спектр разнообразных медицинских услуг в 17 многофункциональных клиниках и 12 поликлиниках. Лечение и помощь пациентам предоставляется в 5 онкологических центрах, 10 кардиологических центрах (детская и взрослая кардиология), 9 ЭКО-центрах, 5 центрах трансплантологии, 3 центрах спинальной хирургии и нейрохирургии и др.

В медзаведениях работает высококвалифицированный персонал и используются самые передовые технологии и самое современное оборудование, которое отвечает международным стандартам и требованиям. Все многофункциональные клиники сети аккредитованы Объединенной международной комиссией США.

“В последние годы мы наблюдаем растущий спрос на медицинские услуги и лечение в нашей сети в странах СНГ и, в частности, в Украине. Так, в 2012 году, по статистике, пациентов из Украины у нас было около 600. Поэтому открытие официального представительства “Аджибадем” в Киеве стало логическим шагом для расширения нашей сети в этом регионе”, - сказала Килинч.

При этом она обратила внимание и на близкое географическое расположение Украины и Турции, а также многовековые связи между народами, хорошую осведомленность друг о друге.

Килинч сообщила, что “Аджибадем” два года назад открыла свой центр в Македонии, год назад — в Ираке и в ближайших планах — открытие клиники в Татарстане.

Она подчеркнула, что открытие представительства “Аджибадем” станет только первым шагом в дальнейшем развитии отношений с Украиной, поскольку дальше будет ставиться вопрос об открытии в столице Украины медицинского центра.

Кроме того, Килинч сообщила, что “Аджибадем” занимается также спортивной медициной.

“По-видимому, большинство из вас уже проинформированы, что мы недавно заключили контракт с футбольной командой “Донецк-Шахтер”, мы являемся их медицинскими спонсорами. Всех футболистов и членов их семей мы будем обслуживать в нашей сети и предоставлять им услуги. Также контракты у нас подписаны с командами из Болгарии, Азербайджана, Румынии и, конечно, же с нашими турецкими футбольными командами”, - подчеркнула представитель сети “Аджибадем”.

Возвращаясь к планам открытия представительства в Киеве, Килинч объяснила, что в рамках его работы планируется проводить мастер-классы для врачей, стажировку специалистов, обучение, круглые столы, конференции, видео-мосты, кроме того, представительство будет оказывать консультативную помощь относительно медицинских услуг, которую сейчас пациенты из Украины могут получать лишь по телефону и через Интернет.

Во время пресс-конференции было сообщено о начале сотрудничества “Аджибадем” со Всеукраинской ассоциацией женщин “За генофонд Украины”. Соответствующий сертификат, который подтверждает статус “Медицинского партнера” в Украине, президенту ассоциации Лилии Пильтяй вручила специалист международного отдела “Аджибадем” Лара Куралай.

“Мы очень благодарны инициативе “Аджибадем”, которая открывает доступ для социально незащищенных категорий населения, а также пациентов с особенно сложными диагнозами, к самым современным технологиям в сфере нейрохирургии, онкологии, кардиоваскулярной хирургии, ортопедии и т.п.”, - сказала Пильтяй.

Уже в октябре компания “Аджибадем” планирует принять первого украинского пациента на бесплатной основе в рамках развития совместных партнерских программ.

Касательно медуслуг, за которыми обращались украинцы в турецкую сеть, Куралай сообщила, что 50% пациентов были с онкозаболеваниями, 15-20% - гинекологическими, остальные — другими, среди которых профильные обследования, кардиология.

Справка УНИАН. Acibadem Hospitals Group является частью большой международной сети, известной как IHH (Холдинг международного здравоохранения, совместные инвестиции малайзийской Khazanah, японской Mitsui и турецкой Aydinlar Family).