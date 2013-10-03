В случае получения доказательств участия крымских татар в войне в Сирии, их нужно привлечь к уголовной ответственности

Киев. 3 октября. УНИАН. Народный депутат Украины от Партии регионов Вадим Колесниченко считает, что в случае получения доказательств участия крымских татар в военных действиях на территории Сирии, их необходимо будет привлечь к уголовной ответственности.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «Война в Сирии и ее последствия для Украины».

Колесниченко отметил, что действия США в отношении Сирии являются попыткой создания нового мирового порядка и диктатуры вооруженной силы, которая преобладает над любыми человеческими принципами. Он также назвал позитивом то, что в ситуацию вмешалась РФ.

“Однако волнует то, что в событиях, которые происходят на сегодняшний день, принимают участие граждане Украины – крымские татары. Я понимаю, что крымский Меджлис открестился от этого. Но если представители крымских татар принимали участие в войне на территории Сирии против законного правительства, нас это должно настораживать и волновать. Это говорит о том, что наши граждане являются незаконопослушными, а в результате это можно по-разному трактовать. Я хочу, чтобы руководство Сирии понимало, что Украина к этим гражданам не имеет никакого отношения. Украинское правительство и украинская власть всячески поддерживает мирное разрешение этого конфликта, который был внесен в Сирию извне”, - отметил Колесниченко.

Депутат также отметил, что в случае, если будут получены доказательства и подтверждения участия гражданина Украины в качестве наемника в военных действиях на территории Сирии, он приложит все усилия, чтобы этот человек был привлечен к уголовной ответственности.

“Я сделаю все зависящее от себя, и мы привлечем всех наших парламентариев, чтобы данный человек был привлечен к уголовной ответственности. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы он был жестко наказан, и чтобы мы смогли обнаружить сеть вербовочных пунктов”, - отметил Колесниченко

Он также подчеркнул, что политика силы – это политика в никуда.

“США получили урок, что не так все просто и не так все, как им хочется. Я рад, что в 21-м веке мы смогли окатить холодным душем агрессора. Конечно, хотелось бы, чтобы судьбу Сирии решили ее граждане, но не под контролем автоматов, долларовых вливаний. Если бы в Сирию зашли американские войска и растоптали Сирию как мелкую страну, то, по-видимому, завтра было бы понятно, что о демократии в нашем мире говорить не приходится”, - отметил он.

В то же время председатель ОО “Народный собор” Игорь Друзь, который также присутствовал на пресс-конференции, заявил, что правительство Сирии признавал весь мир.

“С лидером этой страны обнимались все западные лидеры, нередко хвалили его, говорили, что он достойно ведет свою страну, и вдруг после падения Ливии Запад говорит, что это тоталитарный диктатор, что этот человек виноват во всех смертных грехах, что он якобы применял химическое оружие. Это звучит странно. Как мы понимаем, Президент Сирии Башар Асад - не диктатор, его социальная поддержка огромна. Мы понимаем, насколько широка помощь терроризму, но Асад держится и демонстрирует настоящее мужество”, - отметил он.

Друзь также выразил обеспокоенность по поводу информации об участии крымских татар в военных действиях на территории Сирии.

Он отметил, что РФ становится оплотом миротворчества, что продемонстрировало ее отношение к ситуации вокруг Сирии.