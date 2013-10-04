Завтра на столичном спорткомплексе “АТЕК” стартует зимний спортивный сезон

Киев. 4 октября. УНИАН. В субботу, 5 октября, в 12.00 состоится торжественное открытие зимнего спортивного сезона 2013-2014 гг. на ледовом спортивном комплексе “АТЕК” в Киеве.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор ЗАО «АТЕК» Геннадий Ковтун.

Он отметил, что завтра на спорткомплексе состоится матч любительской хоккейной лиги.

“Мы хотим пригласить всех жителей Киева, всех почитателей хоккея и зимних видов отдыха, поскольку в планах коллектива не только развитие хоккея. У нас много планов и все они амбициозные... Коллектив спортивного комплекса может решать любые поставленные перед ним задачи. Мы сделаем так, что наши профессиональные команды смогут пригласить и организовать на нашем спортивном комплексе турниры любого уровня, чтобы смогли тренироваться наши дети, чтобы тренеры находили будущих звезд не только украинского, но и мирового хоккея и чтобы эти звезды-хоккеисты смогли продолжить и преумножить хорошие традиции нашего хоккея. Спорткомплекс живет, будет жить и будет улучшаться”, - сказал Ковтун.

Он рассказал, что в результате управленческих действий бывших арендаторов “АТЕК” находился в ужасном состоянии. По его словам, после того, как в результате судебных решений бывшие арендаторы утратили любое право на пользование помещениями спорткомплекса, на этой территории была начата “новая страница в истории спорткомплекса”. Были проведены масштабные капитальные и косметические строительные работы, чтобы успеть подготовить спорткомплекс к новому зимнему сезону.

“Узнав о возрождении спортивного клуба, к нам начали приезжать молодые люди с неординарными предложениями, очень интересными, мы внимательно их рассмотрим и, думаю, что сможем организовать новые, интересные направления. Мы хотим, чтобы та слава, которая была у спортивного клуба “АТЕК”, была возобновлена. Должен быть и будет спортивный клуб “АТЕК” одним из лучших не только в Киеве, но и по всей Украине”, - отметил Ковтун.

Спорткомплекс “АТЕК” находится в Святошинском районе Киева, на ул. Чистяковской, 20.