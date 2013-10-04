«Золотая осень» в ритме «Фокстрот»

28 сентября Киев встречал юных танцоров из разных уголков нашей страны – на турнире по спортивным танцам «Золотая осень – 2013». Соревнования, которые 9-ый год поддерживает Группа компаний «Фокстрот», порадовали результатами: в ключевых категориях лидируют киевские танцоры. Значит, к танцевальному сезону Киев готов, а киевляне задают темп развитию спортивных танцев в нашей стране



Побороться за призовое место на паркет БФК «Динамо» вышли 192 участника из 40 клубов Киева, Запорожья, Харькова, Одессы, Луганска и Сумм. Красивые костюмы, стройные танцоры, завораживающие «па» под чарующие звуки музыки создавали атмосферу праздника спортивного танца и вместе с тем усложняли работу жюри – выбрать лучших из лучших. Пары показали свое мастерство в исполнении стандартной программы (медленный и венский вальсы, танго, фокстрот, квикстеп) и латиноамериканской (самба, румба, ча-ча-ча, пасадобль, джайв).



- Наша «Золотая осень», несмотря на холод за окном, выдалась по-настоящему теплой, а оценки - заслуженно высокими, - поделилась впечатлениями организатор турнира, глава коллегии судей Ассоциации спортивных танцев Украины, заслуженный тренер Украины, руководитель клуба «Спорт-Данс» Валентина Федорчук. – Мы благодарим всех участников «Золотой осени» за правильно заданный тон, высоко поставленную планку. Но, особая благодарность соучредителям Группы компаний «Фокстрот» Геннадию Выходцеву и Валерию Маковецкому. Их отзывчивость укрепляет развитие спортивных танцев в Украине и ежегодно лучшие спортсмены страны кружатся в фокстроте, «зажигают» под звуки сальсы и румбы в октябре на «Золотой осени», а в последние дни зимы - на Международном турнире по спортивным танцам «Парад Надежд».



- Сегодня все четче видно стремление молодежи к активному и здоровому способу жизни, которое важно поддерживать и развивать, - обосновывает партнерство в турнире соучредитель Группы компаний «Фокстрот» Геннадий Выходцев. – И чем больше воспитанников будет у Валентины Федорчук и ее коллег, тем здоровее и счастливее будет наше общество.

Еще один повод для оптимизма – высокие результаты на турнире юных киевлян. Первое место в категории «Юниоры 1 Д» и в стандартной программе, и в латине завоевали Егор Храпаль и Анастасия Лемишко из киевской спортивной школы «Спорт-Данс». В объединенной категории «Молодежь + Взрослые, латина» три первых места выбороли воспитанники киевских клубов: Артур Неверовский и Александра Повзун из столичного «Данс-Центра» (тренеры – Юрий Васютяк и Яна Васютяк), второе место – Евгений Лоторев и Станислава Лагута из клуба «Body feet» (тренер Игорь Яременко). Третьими стали ученики студии «Миф» Никита Москальчук и Александра Слипенчук (тренер Алена Дыбань).

В категории «Молодежь + Взрослые, стандарт» первое и второе место заслужили киевляне: лидерами стали Владимир Одинцов и Анастасия Акимова (клуб «Фавор»), серебро – у Алексея Галактионова и Евгения Моисеенко («Реверанс»). А призы за третье место увезли в Луганск воспитанники луганского спортклуба «Диамант» Артем Опрышко и Лолита Высторобская (тренер Максим Григорян).

Справка: «Группа компаний «Фокстрот» является собственником ТМ «Фокстрот. Техника для дома», «Техношара», «Секунда», «Депот» и других. ГК «ФОКСТРОТ» с 2003 года сотрудничает с общественной организацией «Спорт-Данс» в проведении соревнований по спортивному танцу в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности и как член ГД ООН. Это способствует пропаганде здорового образа жизни и развитию отечественной школы спортивного танца. Турниры Валентины Федорчук и «Спорт-Данса» отличает массовость (за 10 лет около 20 тысяч пар стали участниками «Парада Надежд» и 5 тысяч – «Золотой осени»), эксклюзивность (создан кубок «Фокстрота» и турнир на лучшее исполнение фокстрота) и авторитет в мире спорта (вес рефери, оценивающих мастерство спортсменов).

С 2003 года торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» учредила кубок «Фокстрота» в рамках Международного турнира «Парада Надежд» для популяризации этого танца среди отечественных и зарубежных танцоров. Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на декабрь 2012 в Украине насчитывается 230 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 110 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет около 309 000 кв.