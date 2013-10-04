Правозащитники призывают ВР и прокуратуру расследовать факты издевательств над заключенными в Харьковской колонии № 25

Киев. 4 октября. УНИАН. Правозащитники Игорь Гаркавенко и Андрей Диденко призывают народных депутатов и прокуратуру расследовать факты тотальных издевательств над заключенными в Харьковской колонии № 25.

С соответствующим заявлением они выступили сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя попытку самоубийства, совершенную из-за издевательства, осужденным за убийство киевского судьи Сергея Зубкова Сергеем Павличенко, которого направили отбывать 13 лет наказания в эту колонию.

По словам Гаркавенко, о жестоком издевательстве над осужденными в этой колонии удается узнать только от тех людей, которые отбыли наказание и уже освободились, поскольку те, кто находится в колонии, сейчас никогда никому не скажут, что происходит в колонии.

"То, что произошло с Сергеем Павличенко, это не исключение, а жесткое правило. И каждый осужденный знает, что в Украине худших, чем в Харьковской области, условий содержания, жестокого обращения с людьми в колониях нет. А 25-я колония среди них по этим показателям - "образцово-показательная", - сказал Гаркавенко.

Он сообщил, что по информации, которую удается получать правозащитникам, в этой колонии по указанию руководства заключенных не только бьют за любую наименьшую вину, но и насилуют резиновыми палками, на морозе полураздетых обливают холодной водой и принуждают стоять, "пока одежда не высохнет", вынуждают работать всю неделю по 16 часов, не виплачивая денег и давая вместо них по пять пачек папирос и небольшое количество чая и пр.

В свою очередь правозащитник Диденко подчеркнул, что не только эта колония, но и вся закрытая от общества украинская пенитенциарная система, которая фактически является "государством в государстве", это - настроенная индустрия, которая работает на обогащение отдельных конкретных личностей в этой системе.

"Мы требуем принятия по этой колонии, по ее руководству беспрецедентных мер расследования и наказания с обеспечением полной конфиденциальности показаний тех, кто расскажет, что в действительности происходит в колонии", - подчеркнули правозащитники.