Украинские музыканты призывают Кабмин усилить защиту авторских прав и определить ответственность госорганов в этой сфере

Киев. 8 октября. УНИАН. Представители музыкальной индустрии Украины призывают правительство разработать четкую программу защиты интеллектуальной собственности и развития отношений в этой сфере, в том числе с государственными регуляторами, с целью эффективной защиты прав обладателей интеллектуального продукта и выхода Украины из списка крупнейших пиратских стран мира.

Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в УНИАН озвучили главы объединений издателей и музыкальных продюсеров Украины.

По их мнению, сегодня в Украине нет четкой программы защиты авторских прав, а Министерство науки и образования как государственный орган, уполномоченный формировать государственную политику в этой сфере, выполняет свои регуляторные функции в неполной мере, что ведет к снижению инвестиционной привлекательности любой сферы деятельности, так или иначе связанной с созданием интеллектуального продукта.

«Проблема защиты интеллектуальных прав - в отсутствии единой государственной политики в этой сфере. Формально эту политику должно формировать Минобразования, а внедрять - Агентство по защите прав интеллектуальной собственности. Но политики нет, чиновники регулярно меняются, и в результате инвестору нет смысла вкладывать деньги в то, что не защищено и деньги не возвращает», - отметил в ходе пресс-конференции директор Коалиции исполнителей и продюсеров Украины Дмитрий Прикордонный.

По его словам, сегодня в Украине фактически разрушена система защиты интеллектуальной собственности в музыкальной индустрии. «Разрушено коллективное управление интеллектуальной собственностью, в частности в музыкальной индустрии, никто не ведет работу с правообладателями. У нас нет законов о защите интеллектуальной собственности в интернете, что крайне важно», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь директор Ассоциации музыкальной индустрии Игнат Бережной отметил, что дискуссии о защите интеллектуальной собственности важны уже потому, что на этом строится экономический рост любой страны. «Исследования, проведенные в Европейском Союзе, свидетельствуют о том, что 39% ВВП Евросоюза формируют отрасли, основанные на создании собственного интеллектуального продукта», - сказал Бережной.

По его словам, Украину упрекают в пиратстве и включают в перечни крупнейших нарушителей авторских прав не столько из-за объемов распространения пиратской продукции, сколько из-за отсутствия государственной политики в этой сфере. «Когда мы говорим о том, что нам ставят в вину пиратство, надо понимать, что подразумевают отсутствие государственной политики в сфере защиты интеллектуальной собственности», - подчеркнул Бережной.

По словам экспертов, на данном этапе роль государства не сводится только к тому, чтобы выписать правила функционирования рынка и потом самоустраниться. «Мы не единожды проговаривали то, что нужно сделать, и мы сходились во мнениях. Но мы не видим движения в нужном направлении. И потому мы обращаемся к Кабмину с призывом поменять ответственное министерство и, возможно, и забрать вопросы защиты интеллектуальной собственности от Минобразования и передать в некую другую структуру», - сказал Прикордонный.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Соединенные Штаты Америки начали расследование против Украины относительно соблюдения прав интеллектуальной собственности и определили Украину как приоритетную иностранную страну для мониторинга. США увидели угрозу в использовании правительством пиратского программного обеспечения, в пиратстве в интернете, а также в непрозрачном и нечестном администрировании и деятельности агентств по управлению авторскими и смежными правами.

В июне компания «Google Украина» предложила создать Комитет по вопросам интеллектуальной собственности (авторского права) при Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ).