В Украине конституционные права граждан на бесплатное лечение и обучение реализуются на 10% - правозащитник

Киев. 8 октября. УНИАН. В Украине конституционные права граждан на бесплатное лечение и обучение реализуются на 10%.

Об этом на пресс-конференции УНИАН заявил правозащитник, президент общественной организации «Общественный договор» Игорь Кизима.

«Обязанность гражданина платить налоги обеспечивается государством на 99%. В то же время, степень реализации конституционного права гражданина на бесплатную медицину, обучение, достаточный жизненный уровень не превышает 10%. Поэтому, несмотря на хорошую Конституцию и законы, которые одобрены международными институтами, в частности Венецианской комиссией, в Украине существует дисбаланс между степенью реализации прав и степенью реализации обязанностей граждан», - отметил он.

Для устранения этого дисбаланса правозащитник предлагает закрепить на законодательном уровне институт публично-гражданского договора, который будет регулировать взаимные права и обязанности между конкретным гражданином и государством.

Кизима призывает граждан, которые сталкивались с проблемами в отстаивании своих прав в судах, прокуратуре, милиции, обращаться к общественной организации для оформления, подачи искового заявления и представительства в Высшем административном суде.

«В дальнейшем, на основании анализа всех поданных исковых заявлений по предмету обращений, ОО «Общественный договор» намерена обращаться к Президенту Украины с требованием создания органа для контроля, проверки и реального решения тех проблем, о которых будет идти речь в исковых заявлениях», - отметил Кизима.