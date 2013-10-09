Участники «Пробега с верой в сердце» разогнались до рекорда

В субботу, 5 октября 2013 в Виннице при поддержке сети «Фокстрот» впервые состоялся благотворительный марафон «Пробег с верой в сердце». Собранные всем городом 145 723 гривен стали рекордной суммой за всю историю существования проекта. Деньги пойдут на приобретение кардиологического оборудования для Винницкой областной детской клинической больницы.



За четыре года существования к этой социальной инициативе присоединились такие города как Херсон, Днепропетровск, Кременчуг и Полтава, где совместными усилиями участников и организаторов было собрано более 500 000 грн. Осенью 2013 года жители Винницы впервые приняли эстафету и пробежали ради жизни.

«Пробег с верой в сердце» - это благотворительное спортивное мероприятие для всей семьи, которое не только приобщило винничан к здоровому образу жизни, но и позволило им внести свой ​​вклад в лучшее будущее для их детей. 4805 жителей города не испугались плохой погоды и пришли на площадь Независимости для того, чтобы преодолеть символическую дистанцию ​​и подарить частичку своего тепла детям! Добровольные взносы участников и спонсорская помощь организаторов и партнеров пойдут на закупку кардиологического оборудования для Винницкой областной детской клинической больницы. Новый аппарат поможет вовремя диагностировать заболевания и сохранить самое ценное - детские жизни.

Елена Милованова, PR-менеджер торговой сети «Фокстрот. Техника для дома»:

- Уже 3 года "Фокстрот" "бежит с верой в сердце" - и 5 октября наша местная команда сотрудников преодолела спортивную дистанцию, чтобы помочь малышам Винницы. Собравшись вместе, люди способны на большее, что и доказала рекордная сумма сбора, благодаря которой семь тысяч детей Винницкой области с болезнями сердечно-сосудистой системы смогут получить оперативную диагностику в своем родном городе».

Пробег стал не только важной социальной акцией, но и настоящим праздником для всей семьи - пока дети участвовали в экологическом мастер-классе, родители могли испытать удачу в лотерее от организаторов и выиграть ценные призы от «Фокстрот». На финише марафонцы насладились концертной программой с участием группы «KADNAY» и детских коллективов Винницы.

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012», победитель рейтинга «Фаворит успеха-2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на октябрь 2013 г. в Украине насчитывается 229 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 309 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

*по данным GFK, 2012.