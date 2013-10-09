В Украине ситуация с исламом аналогична той, которая существует в Европе - представитель Хизб ут-Тахрир

Киев. 9 октября. УНИАН. В Украине ситуация с исламом аналогична той, которая существует в Европе.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сказал представитель исламской политической партии Хизб ут-Тахрир в Великобритании Таджи Мустафа.

Он отметил, что «ситуация с исламом в Европе аналогична той, что существует на сегодняшний день в Украине. В этом я убедился 7-8 октября, общаясь с экспертами, журналистами в рамках круглого стола под названием «Репрессии в отношении мусульман на постсоветском пространстве – репрессии за убеждения». Мустафа утверждает, «что ситуация схожа тем, каким образом стереотипы вокруг ислама используются против мусульман и исламских организаций в частности».

Мустафа выразил убеждение в том, что «некоторые политики эксплуатируют исламские стереотипы, так как они имеют спрос в обществе, для того, чтобы заручиться поддержкой электората. Также среди политиков есть часть, которая видит в исламе альтернативу в решении экономических и политических вопросов».

Также он высказал мнение, что «Россия на сегодняшний день хочет столкнуть Украину в ту пропасть, в которой она сама находится, в вопросе относительно мусульман, что также стало предметом широкой дискуссии на упомянутом круглом столе».

Относительно стереотипов в Европе, которые существуют в отношении ислама и оказываемого давления на мусульман, Мустафа напомнил о запрете ношения хиджаба, который был принят в 2004 году. Также он отметил, что сегодня в Британии ведется дискуссия о том, что школьники не должны носить бороду, что также является частью ислама, и о юном возрасте, в котором мусульмане женятся и выходят замуж.