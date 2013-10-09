Киев. 9 октября. УНИАН. В Киеве презентован новый журнал Foreign Affairs Chronicles («Хроники международных отношений»).

Как отметил сегодня на презентации в агентстве УНИАН главный редактор и издатель журнала Foreign Affairs Chronicles Сергей Кичигин, журнал является информационно-аналитическим изданием и может стать форумом для обсуждения в Украине вопросов глобальной политики и всех аспектов международных отношений.

В каждом номере Foreign Affairs Chronicles будут печататься материалы известного американского журнала Foreign Affairs, который создается Советом по международным отношениям (США) с 1922 года и входит в число наиболее влиятельных изданий мира по вопросам международной политики, международных отношений и мировой экономики.

Главная тема первого номера - геополитический выбор Украины. В журнале напечатаны статьи председателя Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия, члена Венецианской комиссии Сергея Кивалова и академика Петра Толочко, лидера партии «УДАР» Виталия Кличко и лидера КПУ Петра Симоненко.

В номере также интервью заместителя министра иностранных дел Израиля Зеэва Элькина и посла Великобритании в Украине Саймона Смита.

Кичигин сообщил, что издание, кроме того, что получало бы по лицензии, также получило право печатать дополнительные материалы.

Он сообщил, что журнал планируется в первую очередь распространять по подписке. «Слишком высокие ставки для того, чтобы входить на рынок», - добавил Кичигин.

По его словам, первый номер журнала был издан небольшим тиражом для специалистов - 1 тыс. экземпляров. Розничная цена журнала приблизительно 50-60 грн.

Также планируется создать электронную версию журнала.

Бывший Президент Украины Леонид Кучма в ходе презентации журнала выразил мнение, что Украине «нужно входить в мир» и заявлять о себе, помимо дипломатии, правительства и Президента.

«Мы не можем похвастаться, что в зарубежных СМИ о нас говорят хорошее слово, в основном, если и вспоминают, то «незлым тихим словом», то есть стараются использовать негатив, который есть в нашей жизни. А нам необходимо донести много позитивного что есть в Украине, кто мы есть и куда идем. В этом плане журнал должен сыграть позитивную роль», - сказал Кучма, отметив, что в журнале представлены разные точки зрения.

Руководитель регионального представительства Tribune Media Services- представитель журнала Foreign Affairs Оливер Кэхалан в свою очередь отметил, что миссия издания состоит в том, чтобы обеспечить украинских читателей доступом к высококачественной аналитике и комментариям. «Украина становится субъектом европейской мировой политики и это требует объективного, непредвзятого анализа потребности и интереса украинского общества, ясного представления о социально-экономических, политических, культурных и других процессах, происходящих в мире и о тех вызовах, с которыми сталкивается человечество сегодня», - сказал он.