Правозащитники «Объединения Богдана Хмельницкого» проведут всеукраинский мониторинг качества продуктов
Киев. 10 октября. УНИАН. Всеукраинская правозащитная организация «Объединение Богдана Хмельницкого» намерена провести Всеукраинский мониторинг качества продуктов питания для того, чтобы выявить нарушение правил их производства и препятствовать поступлению некачественной продукции в продажу.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам глава организации Богдан Хмельницкий.
«Наша общественная организация инициирует проведение Всеукраинского общественного мониторинга «Что едят украинцы» с целью повлиять на критическую ситуацию, защитить свое здоровье и жизнь. Мы призываем всех людей, у которых есть гражданская позиция, присоединяться к нам», - сказал Хмельницкий.
По его словам, в ходе мониторинга правозащитники, эксперты и представители гражданских организаций по защите прав потребителей планируют проинспектировать работу крупнейших отечественных производителей продуктов питания.
«Мы хотим заходить на эти предприятия как общественный контроль. Мы будем заходить туда с экспертами, с профсоюзами, с правозащитниками», - пояснил глава правозащитной организации.
Начать Всеукраинский мониторинг правозащитники намерены с Винницкого птицекомплекса (г. Ладыжин), принадлежащего крупнейшему украинскому производителю курятины «Мироновскому хлебопродукту» (МХП).
«В первую очередь, в Винницкий птицекомплекс мы хотим зайти посмотреть… «Мироновский хлебопродукт» - это только начало, если завтра к нам придут ребята не из Винницы, а из любого другого города и начнут говорить о незаконных действиях предприятий и продуктах питания, мы будем заниматься каждым сигналом, который нам будет поступать», - сказал Хмельницкий.
В МХП корреспонденту УНИАН сообщили, что не против проведения подобного мониторинга на Винницком птицекомплексе.
«По заявке, посещение предприятия возможно. Мы всегда открыты. В прошлом году, когда мы запускали Винницкий птицекомплекс, нас посетило около 1 тыс. человек», - сказала начальник отдела по работе с инвесторами и СМИ МХП Анастасия Соботюк.
Справка УНИАН. «Объединение Богдана Хмельницкого» работает в Украине с 2002 года. Организация осуществляет контроль над деятельностью судебной и пенитенциарной систем, прокуратуры, правоохранительных органов, соответствующих министерств и ведомств.
Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.
На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании к концу 2012 года составлял около 280 тыс. гектаров.