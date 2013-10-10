Иностранные инвесторы призывают Нацбанк и Минюст Украины обратить внимание на невыполнение банками и судами своих обязательств

Киев. 10 октября. УНИАН. Итальянская компания SITI-B&T GROUP и Агентство развития и интернационализации итальянских компаний Италии в Украине призывают Национальный банк и Министерство юстиции Украины обратить внимание на невыполнение банками и судами своих прямых обязательств.

Как рассказал во время пресс-конференции в агентстве УНИАН финансовый директор SITI-B&T GROUP Клаудио Форлани, между SITI-B&T GROUP и украинской компанией АТЕМ уже 8 лет длится судебная коллизия. В частности, по его словам, из-за неуплаты украинским заказчиком средств за полученное оборудование и технологии SITI-B&T GROUP понесла убытки на сумму более 2,8 млн евро.

Представитель компании рассказал, что 40% финансовых обязательств АТЕМ были оформлены в виде эмитированных компанией векселей, еще 60% - через гарантии, обеспеченные АКБ «МТ-Банк». В 2005 году правопреемником его стал АКБ «Индустриалбанк». Но ни поэтапной выплаты средств за оборудование, ни выплаты по векселям в сроки, прописанные в договоре, не произошло.

«Начиная коммерческую деятельность с нашим украинским контрагентом, мы были уверены в том, что банковская система Украины играет по тем же правилам, по которым играют банковские институты во всем мире. Когда мы получили за поставленное нами оборудование банковскую гарантию «Индустриалбанка», то были уверен, что платеж будет осуществлен. Когда мы столкнулись с тем, что, к сожалению, банк отказался выполнять взятые обязательства, мы были вынуждены обратиться в международный арбитраж для защит наших интересов», - рассказал Форлани.

Как отмечалось на пресс-конференции, Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал банк выполнить условия гарантий. Правомочность этого решения признана и Верховным судом Швейцарии. Однако Орджоникидзевский районный суд г. Запорожье постановил, что международные правовые нормы в Украине должны выполняться по-другому.

«Международный арбитражный суд в Женеве вынес решение в нашу пользу. Это решение было обжаловано представителями «Индустриалбанка». Высший суд Швейцарии также вынес решение, которое подтверждало решение арбитражного суда Женевы. Поэтому я хочу обратиться к Национальному банку Украины: знает ли он, какая ситуация складывается с тем, что украинские банки не выполняют прямую функцию – гарантирования платежей. Также мы обратились к судебной системе Украины с просьбой выполнения решения, вынесенного Международным арбитражным судом и судом Швейцарии…», - сказал Форлани. В то же время, по его словам, «запорожский суд постановил, что решение должно выполняться по-иному».

«Это противоречит Нью-Йоркской международной конвенции. Мы хотели бы спросить у министра юстиции: знает ли он, как ведет себя судебная система Украины с иностранными инвесторами?», - отметил он.

Форлани также подчеркнул, что доверие бизнеса является ключевым принципом мировой практики.

«К сожалению, в нашем случае доверие не имело места… Конкретный пример может подорвать доверие к украинскому бизнесу, государству Украину. Эта практика свидетельствует о том, что не надо идти в Украину и заниматься коммерческой деятельностью», - добавил он.

«На следующей неделе 16 октября состоится заседание в запорожском суде. Я надеюсь, что решение будет вынесено беспристрастное», - добавил представитель иностранной компании.

Форлани также выразил надежду, что во время саммита в Вильнюсе Украина покажет, что она защищает права иностранных инвесторов так же, как отечественного бизнеса.