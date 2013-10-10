В Украине образуется альтернативное ФПУ объединение "Демократические профсоюзы Украины"

Киев. 10 октября. УНИАН. В Украине образуется объединение "Демократические профсоюзы Украины" как альтернатива существующим профсоюзным организациям, которые по большей части доказали свою неэффективность.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили инициаторы образования ДПУ - председатель профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины Дмитрий Филипчук и председатель Всеукраинского профсоюза "Народная солидарность" Алексей Кляшторный.

"Существующие профсоюзные объединения по разным причинам показали свою несостоятельность. Профсоюзы в основной своей массе относятся к Федерации профсоюзов Украины и полностью подконтрольны и управляемы администрациями предприятий. Поэтому мы решили создать независимую разветвленную организацию профсоюзов", - сказал Филипчук. Он объяснил, что в отличие от существующих профсоюзных объединений, ДПУ не будет иметь единолично представленного руководителя, а руководить деятельностью объединения будет коллегиальный орган наподобие совета директоров, в который будут входить представители из других профсоюзных организаций, которые вольются в ДПУ.

"Каждый, кто придет к нам, будет чувствовать себя комфортно - он будет работать на равных со всеми. Мы ставим целью активизировать защиту прав трудящихся всеми доступными законом средствами. Если нужно - активизировать протестные акции", - отметил Филипчук.

По его словам, в новое объединение уже вошли три всеукраинские профсоюзные организации и две региональные, еще несколько пожелали присоединиться в ближайшее время. Кроме того, Филипчук отметил, что в перспективе ДПУ планирует наладить контакты и сотрудничать с международными профсоюзными объединениями.

В свою очередь Кляшторный выразил мнение, что для защиты прав работников государство должно обратить внимание на деятельность владельцев предприятий по выполнению ими задекларированных обязательств. "Если владелец не способен выполнить принятые обязательства, то предприятие должно быть возвращено государству, а затем продано тому, кто действительно может его развивать. Предприятия должны находиться в руках тех, кто умеет их развивать, обеспечивать людей работой, а бюджет - поступлениями", - подчеркнул Кляшторный.