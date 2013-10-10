Киев. 10 октября. УНИАН. Украинская народная партия сменила руководящий состав.

Новые лица УНП представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН новоизбранный председатель партии, народный депутат прошлого созыва, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации в 2005-2006 гг. Александр Клименко.

Команда состоит из бизнесменов и управленцев, представителей Полтавской, Ривненской, Тернопольской, Николаевской областей, Киева. «Эта команда сможет предложить прагматичные шаги для решения многих современных проблем Украины. Это будет новое качество… Съезд, который состоялся в субботу (5 октября - УНИАН), избрал новое руководство партии – это молодые, но опытные политики. Активные, прагматичные, профессиональны в своих областях. Они проявили себя успешными управленцами в бизнесе и государственном администрировании», - заверил Клименко.

В новый состав руководства УНП, в частности, вошли: Сергей Соловей, Наталья Погожева, Алексей Мирошниченко, Светлана Николина, Тарас Пастух. Главой избран Клименко.