Национальная политика и национальный вопрос были катализаторами распада СССР – российский эксперт

Киев. 11 октября. УНИАН. Национальная политика и национальный вопрос были одними из сильнейших катализаторов распада СССР.

Об этом заявил директор Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин в ходе пресс-конференции в УНИАН на тему: «История сталинизма. Советские нации и национальная политика в 1920 – 1950-е годы».

Эксперт отметил стремление зарубежных историков изучить ранний период советской истории, поскольку «они видят в нем огромное количество достоинств». В качестве примера историк привел книгу известного американского исследователя Терри Мартина «Империя положительной деятельности». Сорокин объясняет термин «положительна деятельность» калькой с американского термина, который обозначает целенаправленную поддержку со стороны государства ранее угнетаемых национальных меньшинств.

По словам Сорокина, в упомянутой книге «Мартин видит, что в 20-е годы советская власть проводит чрезвычайно эффективно национальную политику с точки зрения создания и поддержания национальных культур, а также - поддержания национальных автономий, которые создаются десятками на территории Советского Союза. В результате этой национальной политики возникают нации, прежде всего в Средней Азии, которые прежде не существовали».

Но все же, российский историк согласился с тем, что минусов в исторической реальности советского периода было больше, «потому что государство Советский Союз не существует, и распад его не был случайным, и конечно национальная политика и национальный вопрос были одними из сильнейших катализаторов распада этого государства».