Экс-министр энергетики Плачков заявляет о наличии рисков, связанных со стабильным прохождением отопительного сезона в Киеве

Киев. 11 октября. УНИАН. Стабильное прохождение отопительного сезона в Киеве поставлено под угрозу из-за долгов «Киевэнерго» за потребленный газ, отсутствия необходимых запасов мазута и бездеятельности властей.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал экс-министр топлива и энергетики Украины (2005-2006 гг.) Иван Плачков.

«Никогда город не входил в отопительный сезон с такой большой проблематикой как сегодня, причиной которой является, может быть, и какая-то бездеятельность на самом высоком уровне, я имею в виду правительство и естественно - городские власти. Сегодня город входит в отопительный сезон с долгом за газ где-то порядка (только «Киевэнерго» должно за газ 2,1 млрд грн) 2,5 млрд грн», - сказал Плачков.

По его словам, данный долг сформировался из-за некомпенсированной разницы в тарифах на тепловую энергию в размере около 1,5 млрд грн и задолженности бюджетных организаций перед «Киевэнерго» - также около 1,5 млрд грн.

Погасить эти долги, по мнению экс-министра, должны столичные власти.

Помимо этого, Плачков обратил внимание на отсутствия необходимых запасов мазута в Киеве.

«Даже в самое тяжелое время – 90-е – начало двухтысячных годов Киев входил в отопительный сезон с запасом мазута не меньше 100 тыс. тонн. На сегодняшний день в «Киевэнерго» находится только 50 тыс. тонн мазута – это на 5-8 дней», - сказал экс-министр.

«Эти моменты свидетельствуют о неправильном, несерьезном, непрофессиональном и неответственном подходе как городских властей, так и правительственных органов, к предстоящему отопительному сезону», - добавил он.

В свою очередь, бывший мэр Киева (1995-1996 гг.) Леонид Косаковский заявил, что ситуация с отоплением в столице плачевна уже сейчас.

«Несмотря на бодрые рапорты о стахановских темпах подключения, мы видим, что ситуация на самом деле выглядит по-другому - до многих домов киевлян обещанное тепло так и не дошло. Даже там, где «Киевэнерго» выполнило свою работу – подало тепло на вход домов, ЖЭКи и внутридомовые сети оказались неспособны их принять», - сказал Косаковский, отметив, что власть не решает проблемы долгов и координации работы по подготовке к отопительному сезону, а замалчивает их.

По словам также присутствовавшего на пресс-конференции экс-председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Ивана Салия, бездействие киевских властей в данной ситуации может привести к срыву отопительного сезона в столице.

«На самом деле, кризис во властных кабинетах на Крещатике породил холод в квартирах киевлян, учреждениях образования, науки и т.д. Киевская действительность тут уникальна. Такого управления и безответственности нет ни в европейских столицах, ни в США», - сказал Салий.

Он призвал украинское правительство и киевские власти не пренебрегать проблемами отопительного сезона и решить их в кратчайшие сроки.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 7:30 утра 11 октября в Киеве отапливается уже 10,5 тыс. (96,1%) жилых домов, в то время как показатель подключения жилья к отоплению на всей территории Украины составляет 98,2%.

В начале текущей недели компания «Киевэнерго» заявила, что не имеет достаточного количества средств для самостоятельного финансирования нынешнего отопительного сезона из-за непогашенных долгов прошлых лет.

«Киевэнерго» сообщила, что по состоянию на 1 октября задолженность компании перед НАК «Нафтогаз Украины» составила 2,1 млрд грн, тогда как общая задолженность потребителей за потребленную тепловую и электрическую энергию перед «Киевэнерго» достигает 2,263 млрд грн, а некомпенсированная разница в тарифах на тепловую энергию - 1,588 млрд грн.