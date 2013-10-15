Евроинтеграция угрожает традиционной украинской семье, считают международные эксперты

Киев. 14 октября. УНИАН. В странах Европейского Союза гомосексуализм принято считать нормой, что ставит под угрозу существование традиционных семей, при этом такой сценарий ожидает и Украину в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Такое мнение выразили международные эксперты из Европы и США сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, эксперты считают, что страны Евросоюза не признают свободы мнений и демократии, когда речь идет об интересах гомосексуалистов. Участники демонстраций протеста во Франции, среди которых были женщины, дети и старики, были избиты полицейскими дубинками, применялся слезоточивый газ, последовали аресты, отметили эксперты.

По мнению участников пресс-конференции, в странах ЕС сегодня «верховенство права» на практике превращается в «верховенство сексуальных меньшинств», некоторые политики и активисты агрессивно популяризируют гомосексуальные браки и усыновления.

Один из участников масштабной акции протеста «Манифестация для всех» во Франции Фабрис Сорлен сообщил о том, что более 2 млн человек собрались в защиту семьи и против «гей-браков».

«Но либеральное правительство проигнорировало миллионы своих граждан и однополые «браки» стали реальностью. Это ясно показывает, как «работает» демократия в сегодняшней Европе – и мы должны предупредить украинцев о вполне реальной опасности со стороны нового либерального тоталитаризма, который мы наблюдаем в наши дни в ЕС», - отметил Сорлен.

«Фактически уместно говорить о новой тоталитарной диктатуре гомосексуальных ценностей», - считают участники пресс-конференции.

Руководитель сербского общественно-политического движения «Двери» Серджан Ного заявил о том, что недопущение недавнего национального «гей-парада» в Белграде стоило организации огромных усилий, при том, что Сербия - лишь потенциальный член Евросоюза.

«Несмотря на волю подавляющего большинства жителей Сербии, небольшие, но влиятельные политические и деловые элиты моей страны с помощью СМИ пытаются навязать сербам гей-парады и гомосексуальную пропаганду, чтобы ублажить ЕС. Боюсь, что украинский народ скоро может столкнуться с той же ситуацией, когда Украина вынуждена будет принять серию законов и мер, направленных на поддержку гомосексуализма, что является обязательным требованием со стороны ЕС», - сказал Ного.

Сопредседатель ВОО «Родительский комитет Украины» Александр Скворцов отметил, что «Соглашение об ассоциации Украины с ЕС требует исполнения директив ЕС о «недискриминации», среди которых - Директива 2000/78, формально запрещающая дискриминацию сексуальных меньшинств при приеме на работу, а фактически формирующая гомодиктатуру».

Он привел пример, что в 2010 году комиссар ЕС по юстиции, фундаментальным правам и гражданству Вивианг Реддинг заявила от имени Еврокомиссии, что отказ христианской школы принять на работу учителя-гомосексуалиста будет являться недопустимой дискриминацией.

По мнению участников пресс-конференции, для того, чтобы защитить украинскую семью, необходимо отказаться от применения в Украине Директивы 2000/78 и других положений европейского права, которые затрагивают семейное право и общественную мораль и касаются «сексуальной ориентации».

Скворцов заявил, что рассмотрение в Верховной Раде во втором чтении законопроекта № 8711 о запрете пропаганды гомосексуализма было заблокировано, а после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС станет невозможным.

Директор по внешним связям Всемирного конгресса семей Дон Федер (США) завявил о том, что конгресс готов рассмотреть возможность проведения IX Всемирного конгресса семей в 2015 году в Украине.

«Мы поддерживаем желание сотен украинских общественных и родительских организаций по всей стране защитить естественную семью, брак мужчины и женщины, права родителей», - сказал Федер.