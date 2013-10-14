Оценка «Банкира»

9 октября 2013 года в рамках торжественного награждения лауреатов I Международного конкурса «Лидер в сфере PR-технологий и маркетинга-2013» по версии журнала «Банкиръ» пресс-служба ГК «ФОКСТРОТ» была награждена дипломом-благодарностью «За активное участие в создании позитивного имиджа торговой сети Украины.



Организаторы конкурса оценивали участников по качественным показателям: «открытость и доступность информации», «безупречность репутации», «соответствие международным стандартам качества в работе подразделения».



«Этот почетный диплом мы вручаем ГК «ФОКСТРОТ» за популяризацию компанией среди населения идеи безналичных расчетов с помощью платежных карт, эмитированных украинскими банками, – подчеркнул на церемонии награждения председатель Оргкомитета, директор издательства «КБС-Издат», главный редактор журнала «Банкиръ» Олег Капралов. – Кроме того, компания активно сотрудничает с банками в ко-брендинговых проектах, предоставляя потребителям дополнительные скидки, что также способствует развитию систем безналичных платежей, а также за высокий уровень профессиональной подготовки персонала».

Кроме пресс-службы ГК «ФОКСТРОТ», были отмечены успехи в сфере связей с общественностью пиар-отделов «Дельта-банка», «Правэкс-банка», «АгроКомбанка», «Идея-банка», российского банка «Стратегия», страховой компании «Ильичевская».

- Нам приятна высокая оценка специалистов банковского сектора рынка, консолидированного журналом «Банкир», - отметила пресс-секретарь ГК «ФОКСТРОТ» Алевтина Белецкая. – В банковском секторе работают наши стратегические партнеры, развивающие потребительское кредитование в сети «Фокстрот. Техника для дома». Журналисты оценили важность гармонизации отношений между покупателем и ритейлером, что вселяет веру в успешный результат сотрудничества всех участников этой стратегической коммуникации.

Пресс-служба Группы компаний «ФОКСТРОТ» положила в основу анкеты показатели медиактивности всех участников рынка бытовой техники и электроники Украины от УНИАН, согласно которому «компания «Фокстрот. Техника для дома» в июне-августе 2013 г. вновь показала высокий результат присутствия в СМИ. Компания доминирует по количеству упоминаний среди всех участников исследования - доля присутствия в СМИ составила 39%. Количество упоминаний позитивного характера увеличилось до 69%. Субъектные публикации составили 51% от общего объема информации.

«Эти результаты свидетельствуют об успешном влиянии компании «Фокстрот. Техника для дома» на формирование информационной среды и стабильном лидерстве по показателям медиа-активности», - сказано в выводах исследования.



Справка: ГК «ФОКСТРОТ» является владельцем ТМ «Фокстрот», «Техношара», «Секунда», «DEPOT» и др. ГК «ФОКСТРОТ» - в 2013 году заняла 33 место среди 200 успешных компаний Украины (по версии «Forbs»), 279 место в рейтинге крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы «ТОП-500 крупнейших компаний» (рейтинг Deloitte-2013). Пресс-служба ГК «ФОКСТРОТ» работает с 2002 года. Основной целью подразделения является формирование и обеспечение внешнего и внутреннего коммуникационного пространства, направленного на поддержание и развитие позитивного корпоративного имиджа успешного и социально ответственного бизнеса. Работа пресс-службы отмечена званиями «Лучшее корпоративное электронное издание», «Лучшее корпоративное медиа Украины» от Ассоциации корпоративных медиа Украины» (2007, 2010-2012гг).