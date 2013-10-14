Брокер с украинскими корнями вошел в число самых популярных в СНГ

Основным залогом благополучной работы на финансовом рынке Форекс можно считать выбор проверенного и надежного партнера. Бывает так, что даже тот участник рынка, который уже накопил определенные знания в данной сфере, выработал психологическую устойчивость и способность прогнозировать развитие событий, может допустить ошибку, что лишит его желаемого результата.



А причиной всему - недобросовестный брокер, который оказывает услуги низкого качества или вовсе отказывается проводить выплаты. Может случиться и так, что трейдер, который совсем недавно начал работать на рынке, может иметь высокую прибыль, благодаря сотрудничеству с компанией, выражающей интерес в заключении прибыльных сделок для собственных клиентов, пишет "Биржевой лидер" в разделе "Новости форекс".



Следует отметить, что в тройку лучших брокеров попала компания, имеющая украинские корни – Форекс Тренд. В чем же основные преимущества этой компании, и каким образом ей удалось привлечь внимание трейдеров, выясняли эксперты раздела “Новости рынка Форекс“ журнала для инвесторов “Биржевой лидер“.



Forex Trend: время, инновации и PR работают на успех

Эксперты утверждают, что именно пиар и инновации – это те критерии, по которым и составляется динамика развития той или другой компании, а также степень ее востребования в кругу трейдеров.



Итак, на первом месте оказалась компания "Forex Trend". Именно она заняла лидирующую позицию в рейтинге лучших Форекс брокеров в мире. При этом, “Форекс Тренд“ потеснил с первого места всем известного – швейцарского Mig Bank.



Вторую позицию рейтинга заняла компания Альпари. В 2013 году компания отмечала 5-летний юбилей своего основания, которое признали революцией сервиса ПАММ счетов.



На третьем месте рейтинга оказалась компания "Пантеон-Финанс". Ее сотрудники представили инновационные методы обучения торговли, приносящей прибыль, на рынке Форекс.



Таким образом, напрашивается вывод, что в прошлом месяце, по итогам голосования высококвалифицированных трейдеров Академии MasterForex-V, лучшими брокерами рейтинга форекс признали наиболее известные и популярные компании.

Компания с украинскими корнями - лидер среди брокеров СНГ в поисковых системах и соцсетях



Вне сомнений, чем чаще упоминают брокерскую компанию в онлайн-СМИ, тем более она будет интересной и востребованной. По итогам сентября, рейтинг наиболее популярных Форекс-брокеров в электронных средствах массовой информации сложился следующим образом:







- на первом месте – международная ГК "Forex Trend“. В сентябре месяце эту компанию упоминали 785 раз.

- второе место заняла компания “Альпари“, у которой за сентябрь всего 729 упоминаний.

- на третьей позиции оказалась компания "Форекс Клуб". В новостных лентах на русском языке эта компания упоминалась 480 раз



Говоря о социальных сетях, по результатам общей статистики по числу упоминаний и востребованости брокеров по соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, рейтинг брокеров выглядит таким образом:



- первое место у брокерской компании “Форекс тренд“. Общее количество подписавшихся на страницы компании в социальных сетях составляет 38 485 человек.

- на втором месте - компания Forex4ou с 37 947 участников;

- третье место занимает компания TeleTrade. В социальных сетях “Одноклассники“ и “ВКонтакте“ количество участников составляет 26542 человека.