В Полтаве состоялся «Пробег с верой в сердце»

12 октября 2013 в Полтаве во второй раз состоялся благотворительный марафон от «Данон Украина» при поддержке ТМ «Фокстрот». Собранные всем городом средства пойдут на приобретение кардиологического оборудования для Полтавской детской городской клинической больницы



2000 полтавчан пришли на Театральную площадь для того, чтобы преодолеть символическую дистанцию ​​и собрать добровольные взносы участников для общего доброго дела. Спонсорская помощь участников пробега, организаторов и партнеров вместе достигла 71 180 гривен, которые пойдут на закупку кардиологического оборудования для Полтавской детской городской клинической больницы.



- Отделению новорожденных патологий крайне необходимо кардиологическое оборудование, на которое собирали деньги в этом году, - говорит Лариса Савченко, главный врач Полтавской детской городской клинической больницы. - Этим оборудованием будут пользоваться каждый день, ведь в больнице практически нет свободных мест.

«Пробег с верой в сердце» - это благотворительное спортивное мероприятие для всей семьи, которое приобщило полтавчан к здоровому образу жизни и предоставило каждому возможность не оставаться равнодушным и внести свой вклад в здоровое будущее маленьких украинцев. За четыре года существования к благотворительному марафону присоединились такие города, как Херсон, Днепропетровск, Кременчуг, Винница и Полтава. Совместными усилиями участников пробегов, компании «Данон Украина » и партнеров было собрано более 900 000 гривен.

В Полтаве, как и в других городах «Пробега», марафон стал не только важной социальной акцией, но и настоящим праздником для всей семьи - маленьких участников ждали поучительные мультфильмы «Фокс и Трот спешат на помощь», созданные «Фокстротом» в рамках социального проекта «Школа безопасности» по профилактике детского травматизма в быту.



- «Школа безопасности», как и «Пробег с верой в сердце», инициирована ради жизни, ведь наши уроки безопасности имеют целью предупредить бытовые травмы и укрепить здоровье детей, - сообщила Елена Милованова, PR-менеджер торговой сети «Фокстрот. Техника для дома». - Важно также, что среди активистов «Пробега» во всех городах были сотрудники местных «Фокстротов», и нам всем вместе удалось собрать средства на оборудование, которое поможет вовремя диагностировать заболевания и сохранить самое ценное - детские жизни.

Несмотря на то, что «Пробег» инициирован бизнесом, это не только корпоративный проект, он - народный, ведь жители городов непосредственно становятся активными участниками-благотворителями.

- Второй год подряд наши сотрудники преодолевают дистанцию​​, поддерживая благотворительный марафон, и второй год я сама выхожу на «Пробег», - поделилась мнением Мирослава Рябкова, директор магазина «Фокстрот» в Полтаве. - Лично для меня очень важно, что компания, где я работаю, поддерживает мой душевный порыв, сама инициирует привлечение и мотивацию людей к хорошим переменам в себе и обществе.

Справка: «Пробег с верой в сердце» - это уникальная социальная инициатива компании «Данон Украина», которая направлена ​​на помощь детям с кардиологическими заболеваниями. В Украине только некоторые медицинские учреждения имеют возможность своевременно диагностировать заболевания и предотвращать их. Наша главная цель - помощь детским больницам в приобретении необходимого оборудования.

Наша работа за три года в цифрах: 533954 грн , 24800 тыс. участников, 7 пробегов.

2010 год - 1й пробег в Херсоне: 2500 участников, 70 000 грн.

Оборудование для дистанционных видеоконсультаций для кардиологического отделения Херсонской областной детской больницы.

2011 - 5800 участников , 147 517 грн.

Херсон: 2800 участников, 76279 грн. Диагностическое оборудование, необходимое для обследования детей с нарушениями ритма сердца для кардиологического отделения Херсонской областной детской больницы. Кременчуг: 3000 участников, 70 238 грн. Аппарат искусственной вентиляции легких для местной больницы.

2012 год - 16 500 участников, 316 437 грн.

Днепропетровск: 7000 участников, 92348 грн. УЗИ-сканер для Детской городской клинической больницы № 2. Кременчуг: 3000 участников, 73047 грн. Реанимационный аппарат для местного роддома. Херсон: 5000 участников, 81019 грн. Компрессор для кардиологического отделения Херсонской областной детской больницы. Полтава: 1500 участников, 70023 грн. Автоматический анализатор для Полтавской городской больницы № 5.

Партнеры пробегов: торговая сеть «Фокстрот», спортивный бренд «New Balance», «Platinum Bank» и «Тетра Пак Украина», благотворительный фонд «Открытые сердца».

2013 5 городов: Днепропетровск - 7 сентября, Херсон - 14 сентября, Кременчуг - 29 сентября, Винница - 5 октября, Полтава - 19 октября.

В 2018 году - 25 городов, добавляя каждый год по 5 городов.



Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» с 2011 года является партнером социальной инициативы компании «Данон Украина». «Фокстрот» - лидер * рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на октябрь 2013 г. в Украине насчитывается 229 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома» . Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 309 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte & Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. С 2011 года реализует мультипликационную тему проекта «Школа безопасности» , обучая младших школьников правилам безопасного поведения в быту. Сегодня 16000 плазменных телевизоров каждый час демонстрируют мультфильмы в 229 супермаркетах «Фокстрот. Техника для дома» по всей Украине. В 2012 году мультфильм «Фокс и Трот спешат на помощь!» одобрен для использования в общеобразовательных учебных заведениях Научно-методической комиссией по основам здоровья Научно- етодического совета МОН ( протокол № 3 от 11.10.2012). В Киеве и регионах (Львов, Луцк, Донецк, Запорожье и область, Черновцы, Житомир, Николаев, Донецк) совместно со специалистами ГСЧС были проведены детские праздники - «Уроки безопасности». В марте 2013 проект был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), а в апреле 2013 стал победителем 7- го Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации.

* По данным GFK , 2012.