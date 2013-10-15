В Киеве презентован социальный проект «Международная биржа юридической практики»

Киев. 15 октября. УНИАН. В Киеве презентован Международный социальный проект «Международная биржа юридической практики», которая работает под эгидой Европейской арбитражной палаты.

Об этом сообщил президент Европейской арбитражной палаты Геннадий Пампуха на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По его словам, целью проекта является повышение квалификационного и профессионального уровня участников рынка юридических услуг. Он отметил, что в рамках проекта предусматривается помощь молодым специалистам в области права и юриспруденции относительно прохождения стажировки в лучших национальных и международных компаниях. При этом Пампуха отметил, что благодаря этому проекту студенты смогут получать практические знания в сфере международного коммерческого права, а также в сфере международного коммерческого арбитража.

Пампуха сообщил, что представительство проекта есть не только в Украине, но, в частности, в Грузии, Узбекистане, Польше, в ОАЭ. Он отметил, что украинские студенты могут свои заявки посылать как в Брюссель, где есть представительство Европейской арбитражной палаты, так и в Киев. По его словам, речь идет о заявках студентов по поводу стран, где можно пройти практику, относительно профильности в юриспруденции. Он сказал, что в рамках проекта будут поступать предложения от юридических компаний и бюро “от наших европейских и арабских коллег, из США, Канады, Китая”.

Председатель студенческого комитета “Arbitrage young people” Георгий Пампуха отметил, что, действительно, существует проблема, когда у выпускников высших учебных заведений возникают трудности с трудоустройством. По его словам, работодатели выдвигают требования, чтобы возраст был не менее 23 лет, практика работы не менее 3 лет и знания по уголовному, административному и коммерческому праву. По его словам, существование такого проекта поможет будущим юристам найти свое место в профессии.

Заместитель начальника отдела организации профориентации Киевского городского центра занятости Людмила Сульженко отметила, что сегодня в Украине многие вузы “производят юридические кадры, но сейчас уже такой необходимости нет, точнее необходимость есть, но именно в специалистах, которые имеют опыт как профессиональный, так и жизненный”. По ее словам, поэтому такой проект необходим для молодых специалистов, которые закончили обучение. Она сообщила, что на сегодняшний день в центре занятости находится на учете всего 11 выпускников юридических факультетов. Сульженко отметила, что, скорее всего, это связано с тем, что молодые люди ищут себе работу “своими силами”.

Заместитель декана юридического факультета КНЭУ им. В.Гетьмана Ольга Шереметьева сказала, что сейчас много разговоров о том, что есть избыток специалистов-юристов, “но хотелось бы отметить, что количество юристов на тысячу населения в Украине значительно ниже, чем в развитых странах - США, Германии”. По ее словам, достаточно серьезной проблемой является качество подготовки специалистов, потому здесь очень важно, чтобы студенты имели возможность проходить практику и повышать свой уровень.

Член правления Ассоциации законодателей Украины Ольга Просянюк поддержала идею учреждения Международного социального проекта «Международная биржа юридической практики». Она отметила, что сегодня вузы Украины выпускают много юристов, но “хороших специалистов мало”. По ее словам, важно, чтобы студенты понимали, что еще во время учебы необходимо искать или возможность трудоустройства, или возможность прохождения практики, стажировки. Просянюк сказала, что “проблема есть, но она не критическая, и если мы все вместе объединим усилия, то мы достигнем положительного результата”.

Заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин учебно-научного института права и психологии Национальной академии внутренних дел Валерий Лебидь отметил, что заведение готовит кадры для системы органов внутренних дел, и “в этой части никаких проблем с трудоустройством для курсантов нет, проскольку есть государственный заказ”. “Вместе с тем есть у нас подразделения, которые готовят юристов гражданских, которые учатся в гражданских учебных заведениях и здесь есть вопрос относительно их трудоустройства”, - сказал он.

Председатель координационного совета молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украины Андрей Бутенко отметил, что “прежде всего, трудоустройство выпускников юридических факультетов зависит от качества образования, которое они получили”. Он считает, что не является проблемой большое количество вузов, которые готовят юристов. По его словам, в Украине 7 тысяч граждан приходится на одного законодателя, что очень много. Он отметил, что для работодателей важно не то, какое учебное заведение окончил выпускник, а какой уровень знаний у него.