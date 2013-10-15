Экс-кандидат в депутаты от "Батькивщины" Романюк убежден, что завтра съезд партии снова выдвинет его кандидатом в 94-м округе

Киев. 15 октября. УНИАН. Бывший кандидат в народные депутаты на выборах 2012 года от ВО «Батькивщина» по 94-му избирательному округу Виктор Романюк убежден, что завтра съезд «Батькивщины» примет решение о повторном выдвижении его кандидатом в 94-м округе, где 15 декабря состоятся повторные выборы в парламент.

Об этом Романюк сказал на пресс-конференции в УНИАН во время скайп-связи с Италией, где он сейчас находится.

Романюк отметил, что технически готов на расстоянии вести избирательную кампанию.

Он заметил, что до выборов не вернется в Украину, поскольку понимает, что будет задержан и отправлен в Лукъяновский СИЗО.

“Завтра состоится съезд ВО “Батькивщина”, где я буду выдвинут официально кандидатом по 94-му округу”, - сказал Романюк.

Комментируя по просьбе УНИАН публикации некоторых СМИ о том, что съезд “Батькивщины” может выдвинуть кандидатом по 94-му округу народного депутата прошлого созыва Остапа Семерака, поскольку Романюк отсутствует в Украине, он ответил: “Относительно действий Семерака, я их не берусь ни трактовать, ни комментировать”.

Вместе с тем Романюк напомнил, что на прошлогодних выборах в округе №94 за него проголосовали около 40 тысяч избирателей.

«Я сейчас нахожусь в той системе координат, что как честный и порядочный человек - у меня другого варианта просто нет, ведь 40 тысяч граждан мне доверили представительский мандат», - сказал он.

На уточняющий вопрос, вернется ли он в Украину во время избирательной кампании, то есть до 15 декабря 2013 года, Романюк напомнил о решении суда относительно его задержания.

“И, грубо говоря, если я сегодня возвращаюсь в Украину, то сразу оказываюсь на Лукьяновке. Вести предвыборную кампанию из Лукьяновки мне будет очень сложно”, - подчеркнул Романюк.

Он отметил, что технически готов вести свою избирательную кампанию из Италии.

«Это будет одна из самых ярких кампаний в Украине - технологии, подходы и методы, которые я буду применять, будут впервые применены в Украине», - сказал Романюк.

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года Романюк, который на парламентских выборах в октябре 2012 года был конкурентом кандидата от Партии регионов Татьяны Засухи в 94-м округе, был задержан в Милане по представлению украинских правоохранительных органов.

По данным МВД, в отношении Романюка открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Романюк на выборах в ВР победил Засуху с отрывом почти в 10 тысяч голосов, однако после ряда судебных рассмотрений Центризбирком признал недействительными результаты выборов в округе № 94.

29 марта Романюк по решению суда был освобожден из миланской тюрьмы.

15 июля Апелляционный суд Милана отказал Украине в экстрадиции Романюка.

26 сентября Романюк подал в Европейский суд по правам человека жалобу по поводу незаконности решения следственных органов Украины относительно его задержания.