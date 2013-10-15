Ukrnames построил мощный датацентр в Харькове

Осенью 2013 года компания Ukrnames объявила об открытии в Харькове крупнейшего в Восточной Украине датацентра «Onehostpower», который будет поставлять клиентам из Украины и России сверхбыстрые SSD-накопители VDS и услуги кластерного хостинга.

По случаю запуска датацентра «Onehostpower», компания «УКРНЕЙМС» до конца 2013 года запустила акцию, по условиям которой отменена плата за установку сервера любой конфигурации. Харьковский датацентр подключен к интернету через 3 оптических канала.

Датацентр «Onehostpower» занимает территорию площадью 200 кв. м и состоит из нескольких независимых машинных залов. Он имеет мощное техническое обеспечение, в частности стационарный дизельный генератор для обеспечения бесперебойной работы.

Три независимых оптических кабеля соединяют «Onehostpower» со Всемирной паутиной и обладают общей пропускной способностью более 20 Гбит/сек. Датацентр имеет прямой паритет с украинским интернет-провайдером Triolan, благодаря чему обеспечивает высокую скорость соединения всем клиентам провайдера. «Onehostpower» включен в точки обмена трафиком AMS-IX, Cloud-IX, GigaNet, DE-CIX, Dtel-IX, LinX, KH-IX, MSK-IX, SPB-IX, UA-IX.

Географическое расположение датацентра от Ukrnames позволяет обслуживать клиентов как из Украины, так и из России. Стоит отметить, что компания гарантирует повышенную защиту данных, за счет использования современных технологий обеспечения безопасности.

Кроме того, компания Ukrnames предлагает услуги кластерного хостинга, размещение серверов, виртуальный и выделенный сервер со сверхбыстрыми дисками SSD VDS.

Как отмечает директор ООО «УКРНЕЙМС» Александр Лобода, датацентр Onehostpower был построен для собственных нужд компании. Специалисты Ukrnames создали проект датацентра, начали и завершили строительство, выполнили отладочные работы. Для создания Onehostpower были привлечены эксперты различных отраслей, потрачены силы и ресурсы.

Запуск нового датацентра в Харькове обеспечит компании украинского и российского рынков новыми высокотехнологичными продуктами по оптимизации затрат на IT-услуги.

Контакты:

Харьков, ул. Красношкольная наб., 24

+380577626123

contact@onehostpower.com