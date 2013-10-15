Первый мэр Киева считает, что горсовет нелегитимен с 2010 года

Киев. 15 октября. УНИАН. Первый всенародно избранный Киевский городской голова Леонид Косакивский считает, что нынешний состав горсовета нелегитимен с 2010 года.

Об этом Косакивский заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Говорят, что Киевсовет нелегитимен с 2012 года, в действительности Киевсовет нелегитимен с 2010 года, потому что внеочередные выборы в Киеве состоялись в 2008 году, в 2009 Конституционный Суд принял решение, которое не имеет обратной силы, и мы должны были идти на выборы вместе со всеми другими городами в 2010 году, но тогда выборы в Киеве не состоялись», - объяснил Косакивский.

Кроме нелегитимного Киевсовета, по словам Косакивского, возникает парадоксальная ситуация с городским головой и главой администрации столицы.

«Исполняющий обязанности городского головы, у которого, по закону, достаточно полномочий, чтобы управлять городом, но он этого не делает и фактически отдает все полномочия добровольно в пользу главы администрации, который Законом Украины «О столице Украины — городе-герое Киеве» никаким пунктом не уполномочен исполнять те функции, которые он сейчас исполняет», - отметил Косакивский.

Также первый Киевский городской голова считает, что «централизация власти в Киеве, которой никогда не было раньше, привела к снежному коллапсу, куче проблем летом и сейчас отопительному сезону, в который мы даже не смогли войти нормально».

«Эта власть не подконтрольна общине никоим образом. Если до выборов не решится проблема структуры власти в городе Киеве, и мы не вернем нормальную европейскую модель управления городом, тогда нечего говорить о дальнейших позитивных изменениях», - убежден Косакивский.

В свою очередь, координатор Рабочей группы Национального круглого стола «Понимание ради европейского будущего» Сергей Бондарчук отметил, что решение вопроса киевских выборов так же важно для евроинтеграции, как и вопрос перевыборов в 5 проблемных округах.

«Штефан Фюле (еврокомиссар - УНИАН) неоднократно отмечал необходимость решения вопроса киевских выборов, хотя это требование и не указано в так называемом «списке Фюле». Однако Украина не будет считаться демократической страной, если одно из базовых прав граждан – избирать и быть избранным в органы власти - отсутствует. Именно поэтому, первоочередным требованием еврокомиссара отмечена необходимость систематизации избирательного законодательства и устранения возможностей для манипуляций голосами избирателей», - сказал Бондарчук.

Справка УНИАН. Оппозиция настаивает, что избранный в мае 2008 года Киевсовет VI созыва, который отработал свой 5-летний срок, с 2 июня является нелегитимным. Оппозиция требует назначить выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета на конец 2013 года.

30 мая Конституционный Суд обнародовал решение, по которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

Обнародовав резолютивную часть решения, заместитель председателя КС Сергей Винокуров отметил, что выборы в местные советы, избранные на внеочередных выборах, должны проходить 31 октября 2015 года для унификации сроков проведения всех очередных выборов в Украине.

В то же время 9 августа Окружной административный суд признал Киевский городской совет и полномочия секретаря горсовета Галины Гереги легитимными до следующих выборов.

3 сентября Киевский апелляционный административный суд оставил в силе постановление Окружного админсуда, которым продлены полномочия Киевсовета и его депутатов до 2015 года.