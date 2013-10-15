"Союз Чернобыль Украины" надеется через дискуссии с правительством добиться улучшения соцзащиты пострадавших и отказывается от акций протеста

Киев. 15 октября. УНИАН. Во Всеукраинском общественном объединении инвалидов «Союз Чернобыль Украины» надеются, что до утверждения Госбюджета на 2014 год будет проведена конструктивная встреча с правительством Украины относительно решения проблемных вопросов социальной защиты пострадавших от Чернобыльской аварии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил президент ВОО «Союз Чернобыль Украины» Юрий Андреев, комментируя анонсированное отдельными представителями чернобыльцев на завтра, 16 октября, пикетирование Кабинета министров Украины.

Он заявил, что «Союз Чернобыль Украины» не поддерживает такие методы решения проблем, как пикетирование или голодовки, а выступает за проведение конструктивных переговоров с руководством государства. Конкретно относительно указанной завтрашней акции он заверил, что ее не будет.

“Сейчас возникла такая картина, когда часть наших, не самых лучших чернобыльцев, проводят ряд протестных выступлений. Так, на 16 октября якобы председатель Черниговской областной организации огласил заявку на пикетирование Кабинета министров. Но, во-первых, в соответствии с Уставом ВОО “Союз Чернобыль Украина” он не имеет на это права и я, согласно Уставу, отозвал его заявку. То есть завтра пикетирования не будет”, - сказал президент ВОО «Союз Чернобыль Украина».

По словам Андреева, эта акция абсолютно не имеет смысла. “В заявке даже не указана причина, почему люди выходят, и цель, чего они хотят добиться. Это какое-то вообще самодурство. Но какая-то политическая цель стоит, кто-то за проведение этой акции заплатил”, - заявил он.

Как заявил руководитель объединения, анонсированную акцию поддержали только три областных организации - Черниговская, Тернопольская и Днепропетровская. “Все. Остальные организации открестились от этой акции как бессмысленной”, - отметил Андреев.

Во-вторых, подчеркнул он, акции протестов, к которым прибегали чернобыльцы ранее, не дали никаких положительных результатов.

“Я хочу сказать, что весь период “помаранчевый” мы были в протестах и, к сожалению, ничего не добились. И сейчас есть Меморандум о сотрудничестве между Кабинетом министров и ВОО “Союз Чернобыль Украина” и есть основания требовать, чтобы положения этого документа выполнялись правительством. Есть социальные инициативы Президента по Чернобыльским программам, которые также пока не выполняются правительством Украины. Но мы пока заинтересованы в том, чтобы путем дискуссии, конструктивного диалога добиться наполнения этих программ”, - сказал Андреев.

Он отметил, что по сравнению с 2010 годом есть положительные сдвиги в вопросах соцзащиты чернобыльцев и это подтверждают цифры.

“Минимальная пенсия была 500 грн, стала 2 тыс. грн. Средняя пенсия была 1,2 тыс. грн, стала 3,5 тыс. грн. Пенсионный фонд вырос в два раза. И программа обеспечения жильем: было ноль, а стало 152 млн, медицина была 7 млн, а стала - 60 млн. То есть позитив мы видим. И мы не хотим терять тот позитив, который сейчас с большими усилиями найден. Мы понимаем, что сейчас сложно формируется бюджет, составляются социальные программы. Я думаю, что с нашей стороны, если положения Меморандума не будут выполняться правительством, то будут достаточно эффективные мероприятия. У нас есть договоренность с афганцами, что наши действия должны быть согласованными”, - отметил президент ВОО.

Андреев сообщил, что неделю назад Президент Украины Виктор Янукович дал поручение премьер-министру Николаю Азарову организовать круглый стол с чернобыльцами относительно решения актуальных проблем. “Пока еще сроки не прошли. Азаров уже дал поручение предварительно изучить предложения, наработанные объединением. Мы считаем, что самая серьезная пора у нас начнется, когда появится проект бюджета на 2014 год. Мы не ожидаем от него чего-то хорошего, поэтому желательно, чтобы встреча с Азаровым состоялась, когда появится проект, чтобы мы могли повлиять”, - сказал Андреев.

Он подчеркнул, что наработанные в объединении предложения об улучшении соцзащиты касаются всех категорий чернобыльцев. А именно речь идет об осовременивании пенсий ликвидаторам, улучшении социального обеспечения вдов и сирот, социальной поддержке детей чернобыльцев и тому подобное. Между тем, «Союз Чернобыль Украина» считает необходимым разработать и программу развития Чернобыльской зоны, добавил он.

“Хотя в «Союзе Чернобыль Украина» принято решение, что в случае необходимости 14 декабря - в День чествования героев Чернобыля - может быть протестным днем по всей Украине, но сейчас я не вижу проблем в обсуждении и в дискуссиях с властью. Это ведется и на уровне комитетов ВР, и с отдельными фракциями, где есть заинтересованность в решении вопроса, и с правительством”, - резюмировал Андреев.