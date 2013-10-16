«Фокстрот» приготовил «Мешок подарков»*!

Этой осенью так легко собирать грибы и листья - и радоваться фотографиям из золотого леса! А потом общаться по телефону с родными или читать книгу под теплым одеялом. Особое чувство комфорта - рассматривать фото и видео на планшете или смотреть любимые передачи по телевизору, когда за окном идет дождь. В такие моменты, наслаждаясь осенью, мы уже ждем зиму с ее подарками и зимними праздниками!

Чтобы осень лучше запомнилась, а зима не пугала подарочным ажиотажем, «Фокстрот» совместно с партнером разработал кобрендовую акцию «Мешок подарков». Стать владельцем подарка просто. Достаточно оформить кредитную «Карту комфорта» от «Банка Русский Стандарт» в магазине «Фокстрот» и совершить покупку на сумму от 100 гривен в период с 10 октября 2013г . по 10 февраля 2014г .

Первый гарантированный подарок - DVD - диск с фильмами Дисней - молодая мама Татьяна из Ирпеня получила сразу же при первой покупке. Татьяна пришла в «Фокстрот» в начале акции «Мешок подарков» - и вернулась домой не только с йогуртницей для маленького сына, но и с фильмом «Оз: великий и могучий» для всей семьи. Консультант заинтересовал Татьяну тем, что сделав три покупки в «Фокстроте» на сумму от 100 гривен и рассчитавшись кредитной «Картой комфорта» от «Банка Русский Стандарт», она станет участницей розыгрыша техники из осенне-зимнего «Мешка подарков». А уж в нем - 12 возможностей радоваться осени и не беспокоиться о зимних праздниках:

• 12 ноября для общения с близкими «Фокстрот» разыграет 3 смартфона Samsung GT - S5660 Galaxy Gio;

• 12 декабря будут разыграны 3 планшета Lenovo A1000 Black;

• 12 января своих читателей найдут 3 электронные книги Orion EN - 600;

• 12 февраля 2014 победители акции смогут забрать домой 3 телевизора LG 32LN541U, чтобы смотреть любимые фильмы и программы.

В ближайшее время мама Татьяна планирует еще две покупки и выигрыш в акции «Мешок подарков». А в «Фокстроте» напоминают, что выгоды на этом не заканчиваются. Кредитная «Карта комфорта» от «Банка Русский Стандарт» - это также:

• кредитная линия - до 30000 гривен;

• льготный период кредитования без оплаты процентов за пользование кредитными средствами в торговой сети - до 55 дней;

• всего 5 % ежемесячно - обязательная оплата задолженности по кредиту;

• бесплатное подключение к Интернет - и мобильному банкингу;

• дополнительная скидка до 7 % на покупки в сети магазинов «Фокстрот. Техника для дома»;

• информирование о выгодных акциях и предложениях магазинов «Фокстрот. Техника для дома»;

• сюрпризы ко Дню Рождения;

• каталоги специальных цен и эксклюзивных новинок «Фокстрот»;

• партнеры «Программы комфорта» предоставляют скидки и подарки владельцам «Карт комфорта»;

• дополнительный доход 11 % годовых на остаток собственных средств на карте;

• участие в специальных акциях и розыгрышах от сети «Фокстрот. Техника для дома», « Банка Русский Стандарт» и международной платежной системы MasterCard ® .

- Программа лояльности от «Фокстрот» динамично пополняется участниками, которых уже насчитывается более 4 миллионов. Такой рост является следствием того, что «Карта комфорта» - это очень качественный продукт, который предоставляет клиентам много возможностей, - отметила Кристина Мельникович, руководитель отдела CRM торговой сети "Фокстрот. Техника для дома". - Наши покупатели это понимают и возвращаются к нам за повторными покупками.



Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером** рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012», победитель рейтинга «Фаворит успеха-2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на октябрь 2013 г. в Украине насчитывается 229 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 309 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

* Имеется в виду участие в акции «Мешок подарков» на условиях официальных правил акции и приобретения товаров, указанных в официальных правилах акции, за 1 грн. с НДС за единицу. Акция «Мешок подарков» действует с 10.10.2013г . по 10.02.2014г. включительно во всех магазинах ТМ «Фокстрот техника для дома» по всей территории Украины. Подробные условия о кредитной «Карте комфорта», предоставляемой ОАО «Банк Руский Стандарт» (Лицензия НБУ № 226 от 04.11.2011.) и условия акции «Мешок подарков» узнавайте у продавцов-консультантов магазинов ТМ «Фокстрот техника для дома», на сайтах www.foxtrot.com.ua и rsb.ua или по телефону 0-800-500-153 (все звонки в пределах Украины со стационарных телефонов бесплатные) .

**по данным GFK, 2012.