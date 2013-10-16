Судья из Умани просит Президента вмешаться в ситуацию вокруг попытки его незаконного освобождения от должности

Киев. 16 октября. УНИАН. Судья Уманского горрайонного суда Черкасской области Анатолий Иванов просит Президента Украины Виктора Януковича вмешаться в ситуацию вокруг попытки его незаконного освобождения от должности.

Об этом судья сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Иванова, проблема, из-за которой он обратился к главе государства, не может быть решена в обычном порядке, поскольку за ее созданием стоит член Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко.

Судья сообщил, что в его производстве находились два дела, касающихся решения гражданских споров, а их фигурантами были родственники Колесниченко. Как отметил Иванов, оба дела были рассмотрены и по ним было принято решение в соответствии с нормами действующего законодательства, но они не удовлетворили должностное лицо ВСЮ, результатом чего стало открытие в 2012 году дисциплинарного производства за якобы нарушение присяги судьи.

"19 марта 2013 года я был вызван на заседание Высшего совета юстиции для рассмотрения представления. Но инициатор – Колесниченко - неожиданно для всех снял этот вопрос с повестки дня, несмотря на мои возражения, и он до сих пор не решен", - сказал Иванов.

Он обратил внимание на то, что принятые решения по делам, которые находились в его производстве за все время работы судьей, проверялись Высшей квалификационной комиссией судей Украины, и ни одном из них не было выявлено нарушений.

Кроме того, судья сообщил, что 1 октября его задержали работники СБУ за якобы вымогание взятки. "При осмотре у меня никаких денег оперативники не нашли. А вот в сумке моего ноутбука, которая лежала в такси, работники СБУ нашли и изъяли 2700 долларов. Я сразу обратился к прохожим и в их присутствии настаивал, чтобы оперативники проверили мои руки, одежду на предмет наличия следов от меченых денег. Никаких следов выявлено не было", - сообщил Иванов. По его словам, впоследствии водитель такси в его присутствии и присутствии свидетелей сознался, что подложил деньги потому, что ему якобы угрожали работники СБУ.

Учитывая изложенное Иванов просит Президента "принять необходимые меры для отстранения должностных лиц, которые усиливают недоверие народа к власти, отдавая или выполняя незаконные указания".

Агентство УНИАН обратилось в Высший совет юстиции за комментарием по поводу этой ситуации и ожидает ответа.