Киев. 16 октября. УНИАН. Гражданская сеть ОПОРА начала масштабную кампанию мониторинга за повторными парламентскими выборами в пяти проблемных округах.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН координатор политических и избирательных программ ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

По ее словам, мониторинг будет включать долгосрочное и краткосрочное наблюдение.

Долгосрочные наблюдатели ОПОРЫ будут фиксировать свое внимание на качественном анализе избирательной кампании и соблюдении законодательства и процедур на всех ее этапах. В день голосования, 15 декабря, приоритетными для наблюдателей ОПОРЫ будут территориально большие и наиболее проблемные в 2012 году округа, а именно - № 132 с центром в Первомайске Николаевской области, № 94 с центром в Обухове Киевской области и № 197 с центром в Каневе Черкасской области.

«В этих округах активисты сети будут работать на 100% участков», - сказала Айвазовская.

Кроме того, ОПОРА обеспечит наблюдение за избирательной кампанией в компактных округах - № 223 (Киев) и № 194 с центром в Черкассах, и покроет не меньше 50% участков.

Айвазовская также сообщила, что в день голосования наблюдатели будут посылать не менее 5 отчетов, в которых будет фиксироваться информация о ситуации на участке, выявленных нарушениях, явке избирателей, а к концу дня голосования - данные подсчета.

Кроме того, ОПОРА будет проводить параллельный подсчет голосов, и планирует получить первичные протоколы безотлагательно после их заполнения и подписания членами комиссий.