Ассоциация автоимпортеров попросит Кабмин и Верховную Раду отменить утилизационный сбор

Киев. 16 октября. УНИАН. Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) намерена обратиться к Кабинету министров Украины и Верховной Раде относительно отмены утилизационного сбора, который вступил в силу с 1 сентября текущего года, заявил на пресс-конференции в УНИАН глава ВААИД Олег Назаренко.

«Будем обращаться к Верховной Раде, Кабмину об отмене утилизационного сбора вообще», - отметил он.

По его словам, одним из оснований для подобного обращения стало принятие Госдумой Российской Федерации в третьем и четвертом чтении закона, в соответствии с которым российские автопроизводители также обязаны уплачивать утилизационный сбор, действие которого ранее распространялось исключительно на импортную продукцию. По словам Назаренко, именно введение ранее Россией утилизационного сбора на импорт автомобилей послужило основанием для принятия подобного закона украинской стороной. Назаренко также отметил, что отмена утилизационного сбора является одним из требований Европейского Союза, в том числе и при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Назаренко сообщил, что введение утилизационного сбора негативно влияет и на украинских автопроизводителей, преимущественно производящих автомобили недорогого ценового сегмента. По его словам, если покупатели дорогих импортных автомобилей могут позволить себе дополнительно заплатить по единой ставке утилизационного налога 5,5 тыс. грн, то для покупателей недорогих автомобилей аналогичная сумма может оказаться довольно чувствительной, что негативно сказывается на покупательском спросе. В целом, по его оценке, объемы украинского авторынка из-за введения утилизационного сбора в сентябре упали на 50%.

«Люди сегодня заняли выжидательную позицию и не хотят покупать автомобили», - отметил он. По информации Назаренко, всего в сентябре было растаможено 730 автомобилей, в то время как обычно в среднем в месяц растамаживается 12-14 тыс. автомобилей.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции директора «Порше Украина» Марьяна Словика, в сентябре его компанией было растаможено всего 50 автомобилей, по словам финансового директора «Хонда Украина» Игоря Бойко, его компания в сентябре реализовывала только ранее импортированные в Украину автомобили.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”. Документ вступил в силу 1 сентября и затронул все сегменты автомобильного рынка. Сбор для импортных авто будет рассчитываться согласно базовой ставке 5,5 тыс. грн и специальному коэффициенту.