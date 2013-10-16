Кременчугские журналисты призывают Президента повлиять на местную власть с целью прекращения давления на местные СМИ

Киев. 16 октября. УНИАН. Журналисты из Кременчуга Полтавской области призывают Президента Украины Виктора Януковича повлиять на местную власть с целью прекращения притеснений независимых СМИ - газет "Программа плюс", "Кремень" и частной телекомпании "Визит", которую пытаются перевести в коммунальную собственность.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Независимого медиа-профсоюза Украины Юрий Луканов, последние два года эти СМИ находятся под серьезным прессингом местной власти и в первую очередь мэра Кременчуга Олега Бабаева.

По словам Луканова, кроме угроз и оскорблений в адрес местных журналистов чиновники воплотили в жизнь рейдерскую схему захвата телекомпании "Визит".

"В Кременчуге государственные органы власти хотят забрать себе частную компанию, которая успешно работает 20 лет. При этом власть использует искусственный повод - такое себе государственное рейдерство, и путем незаконных судебных решений пытается присвоить частную собственность", - сказал Луканов.

В свою очередь, адвокат телекомпании Руслан Лазоренко объяснил, что в конце прошлого года сессия городского совета приняла решение о передачу имущественных прав компании давно ликвидированному коммунальному предприятию ТТЦ "Электрон", которое было основано в 1992 году и которое якобы учредило "Визит", хотя последний был зарегистрирован годом раньше. Более того, сказал адвокат, 19 сентября этого года Автозаводской суд города принял решение о передаче корпоративных прав телекомпании КТРК.

По словам корреспондента "Программы плюс", председателя Кременчугской городской организации НМПУ Юлии Былиной, еще с начала года городской голова Бабаев неоднократно публично заявлял, что телекомпания потеряет регистрацию и будет передана в коммунальную собственность.

"Ситуация со свободой слова в Кременчуге чрезвычайно сложная, а попытка подчинения частной телекомпании органам государственной власти создаст прецедент в Украине", - отметила Былина.

Как заявила главный редактор газеты "Кремень" Ольга Оленич, "незамедлительно должна Администрация Президента и сам Президент обратить внимание на преследование свободы прессы в Кременчуге и немедленно предотвратить это".