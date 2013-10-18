Молодежь ЕНП призывает Януковича освободить Тимошенко- обращение

Київ.17 октября, УНИАН. Молодежь Европейской народной партии призывает Президента Украины Виктора Януковича выполнить условие ЕС, необходимое для подписания Соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите в ноябре, - освободить экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

Об этом говорится в обращении молодежи Европейской народной партии, обнародованном на пресс-конференции в УНИАН председателем ВМОО «Батькивщина молодая» Иваном Крулько.

«Молодежь ЕНП призывает Вас как можно скорее устранить последний барьер для подписания Соглашения об ассоциации и немедленно освободить Юлию Тимошенко, которая, как установил Европейской суд по правам человека, была арестована незаконно и своевольно», - говорится в обращении.

Молодежь ЕНП надеется на подписание Соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите в ноябре этого года и приветствует все сделанные Украиной шаги для выполнения критериев Повестки дня ассоциации Украина-ЕС.

«В то же время мы обеспокоены тем, что до сих пор возможность подписания этого соглашения является заблокированной из-за затягивания украинской властью с выполнением ключевого условия Европейского Союза, а именно - решения проблемы выборочного правосудия и освобождения лидера украинской оппозиции госпожи Юлии Тимошенко», - отмечается в обращении.

Кроме того, молодежь ЕНП обращается к Януковичу как гаранту Конституции с призывом обеспечить неуклонное соблюдением прав и свобод граждан, в том числе права на мирный протест.

«Мы с удивлением узнали о недемократическом решении украинских судов относительно запрещения проведения политических акций вблизи Вашей администрации», - отмечается в обращении.

Письмо подписали представители 8 стран-членов ЕС.

Крулько сообщил, что вместе с обращением к Администрации Президента молодежь ЕНП планирует также передать Резолюцию относительно демократических процессов в Украине, принятую в Бухаресте Советом Президентов Молодежи ЕНП.

«Мы надеемся, что наше письмо не останется вне поля зрения», - сказал Крулько.

Генеральный Секретарь Молодежи Европейской народной партии Колм Лаудер, в свою очередь, отметил, что подписание Соглашения об ассоциации будет способствовать развитию демократических процессов в Украине.