Политики и общественные активисты инициируют всеукраинский референдум по запрещению Коммунистической партии Украины

Киев. 18 октября. УНИАН. Народный депутат Украины Эдуард Гурвиц (фракция партии “УДАР”) объявил об инициативе относительно проведения всеукраинского референдума по запрещению Коммунистической партии Украины.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН Гурвиц подчеркнул, что осуждение и запрещение большевистской идеологии является не столько вопросом отношения к истории, сколько вопросом будущего Украины, поэтому и возникла инициатива проведения референдума.

Гурвиц надеется, что на будущей неделе в Верховной Раде Украины будет создано межфракционное объединение по проведению референдума относительно запрещения КПУ.

Он считает, что эта партия исповедует «враждебную и нечеловеческую идеологию».

По словам депутата, во всех регионах Украины планируется создать штабы и привлечь к организации референдума все демократические силы.

«Я думаю, что наши демократические партии, общественные движения приобщатся к этому делу. Этот референдум должен поставить точку в вопросе существования КПУ», - подчеркнул Гурвиц.

Он выразил надежду, что «максимально сконцентрированная подготовка позволит провести этот референдум». При этом депутат не назвал сроки, в которые этот референдум может состояться.

В свою очередь, народный депутат Украины нескольких предыдущих созывов, заслуженный юрист Украины Юрий Кармазин подчеркнул, что организаторы референдума предложат гражданам текст законопроекта о запрещении Коммунистической партии и других тоталитарных идеологий.

“Данный закон мы предложим принять как норму прямого действия всенародным голосованием, то есть референдумом”, - добавил он.

При этом, по словам Кармазина, “если исходить из действующего закона о референдуме, то данный закон не может изменить уже ни Верховная Рада, никто, потому что изменить его может только сам народ”.

Позже Кармазин все-таке отметил, что действующий закон о референдуме должен быть изменен, и подчеркнул, что референдум должен проводиться уже по новому закону. Он выразил надежду, что парламент на протяжении года примет новый закон о референдуме.

Кармазин отметил необходимость запрещения Компартии.

Он также сказал, что готовится обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой прекратить преследования патриотов, которые повреждали памятники тоталитарного режима.

Публицист Дмитрий Корчинский отметил, что для него запрещение КПУ - «это личное интимное дело», поскольку при коммунистическом режиме погибли много его родственников.

«Я понимаю, что таких людей, как я - с такими семейными воспоминаниями - в Украине три четверти населения», - добавил он.

По словам Корчинского, «это сегодня КПУ выглядит, как домашняя собачка при Партии регионов», но, с другой стороны, КПУ - это самая старая фракция в украинском парламенте, это партия, которая имеет структуры по всей Украине», поэтому существует угроза того, что Россия в любой момент может использовать КПУ как реальный инструмент в собственных целях.

«Это опасность, которая должна быть ликвидирована», - отметил Корчинский.

Телеведущий Антин Мухарский считает, что КПУ должна была быть запрещена еще в 1991 году «как партия, которая истребила 20 миллионов украинцев», в частности, в результате нескольких голодоморов.

«Все эти преступления до сих пор не наказаны, поэтому и возникла инициатива о запрещении КПУ, ее идеологии», - добавил он.

При этом Мухарский сказал, что представляет тех людей, которые не принадлежат ни к одной политической партии, ни к одной группировке.

«Когда ко мне обратилась инициативная группа с предложением поддержать, то я безапелляционно сказал «да», - подчеркнул Мухарский.