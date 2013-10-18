Общественные организации настаивают, что по действующему закону нельзя проводить референдум

Киев. 18 октября. УНИАН. Члены Коалиции общественных организаций «За честный референдум» подчеркиваю, что по действующему закону нельзя проводить всеукраинский референдум по любому вопросу.

Об этом члены Коалиции заявили сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Коалиция общественных организаций «За честный референдум» считает, что данный закон не соответствует Конституции и подлежит замене», - сказала журналист, представитель ОО ”Центр UA” Наталия Соколенко.

По ее словам, такого же мнению придерживаются и ведущие эксперты по вопросам конституционного права, члены Конституционной ассамблеи и эксперты Венецианской комиссии, которая «полностью раскритиковала действующий закон о всеукраинском референдуме» и составила перечень рекомендаций, согласно которым данный закон нужно исправить.

«Только после этого, на наш взгляд, можно проводить любые референдумы: то ли запрещение Коммунистической партии Украины, или наоборот - повышение ее статуса. Любую попытку сейчас провести референдум по действующему закону мы в Коалиции считаем провокацией, которая только подыгрывает власти», - сказала Соколенко.

В свою очередь, руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук напомнила, что Коалиция сейчас занимается подготовкой изменений к действующему закону. «Мы пришли к мнению, что нужно осуществить ту деятельность, которую не хочет делать на сегодняшний день власть. Никто не хочет признавать того, что закон о всеукраинском референдуме нуждается в улучшении», - сказала она.

Конончук отметила, что «формально наше государство признало эту проблему, зафиксировав в повестке дня ассоциации, которая в июне этого года была усовершенствована в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии». «Там содержится отдельная специальная строка, в которой записано, что Украина, готовясь к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, берет на себя обязательство улучшить законодательное регулирование в сфере референдума. Но практических шагов мы, к сожалению, не видели», - заметила эксперт.

Она напомнила, что в состав рабочей группы по подготовке соответствующих изменений к закону входят представители общественности, эксперты, оппозиционные народные депутаты, представитель Министерства юстиции, а работой группы руководит экс-председатель ЦИК Владимир Шаповал.

«Ни одна инициатива по всеукраинскому референдуму на сегодняшний день не имеет перспективы быть реализованной в том случае, если она действительно исходит от народа. Если по инициативе относительно всеукраинского референдума будет стоять власть, то такой референдум будет реализован», - сказала Конончук.

По ее мнению, деятельность Коалиции будет иметь успех уже в этом году, и парламент может рассмотреть тот законопроект, который будет предложен общественными организациями.

Конончук также отметила, что как только будет запущен механизм референдума по действующему закону, и если его результаты будут удовлетворять большинство украинцев, то «в следующий раз какой-то другой референдум, результаты которого уже не будут такими веселыми для большинства граждан, не будет причин не воспринимать».

«Потому что организаторы скажут: «А почему вам не нравится, что комиссии формируются властью? Прошлый раз все было нормально, вы пошли и голосовали. Вам не нравится, что в день голосования заседание комиссии легитимно при любом количестве членов комиссии? А почему же прошлый раз вам это нравилось? Вы удивляетесь, как подписи могут быть проверены, 3 миллиона, за семь дней? А прошлый раз такая инициатива прошла», - отметила эксперт.

В то же время председатель Совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут подчеркнул, что проведение любого референдума сейчас будет «ненужным аспектом легитимизации сомнительного с точки зрения конституционности закона».

Когут выразил убеждение, что в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС данный закон в любом случае будет пересматриваться.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины "О всеукраинском референдуме" Верховная Рада приняла 6 ноября 2012 года.

В частности, законом предусматривается, что предметом референдума может быть: одобрение новой редакции Конституции Украины, внесение изменений в Конституцию Украины, отмена, утрата действия или признание недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины (конституционный референдум); изменение территории Украины (ратификационный референдум); принятие или отмена закона Украины или внесение изменений в действующий закон Украины (законодательный референдум); любой вопрос, за исключением тех, по которым референдум не допускается согласно Конституции Украины (общий референдум). Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными.

По мнению экспертов, принятый законом порядок принятия новой Конституции Украины и порядок внесения изменений в Конституцию не соответствует конституционным положениям.

В июне 2013 года Венецианская комиссия оценила закон Украины о всеукраинском референдуме по запросу председателя Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреса Геркеля.

В частности, ВК установила, что разрешение выносить на референдум вопрос внесения изменений в Конституцию или новую Конституцию может нанести вред конституционной стабильности и законности в Украине.

Кроме того, Комиссия выразила мнение, что закон о референдуме не полностью соответствует международным стандартам в части вопросов, которые могут быть вынесены на референдум по народной инициативе.

Также Венецианская комиссия отметила ряд технических проблем в законе о всеукраинском референдуме.