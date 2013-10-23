Эксперт не уверен, что Украина подпишет соглашение с ЕС на Вильнюсском саммите

Киев. 23 октября. УНИАН. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала не уверен, что Украина подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» в конце ноября.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН, представляя исследование на тему "Перспективы и последствия подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

«Все говорят, что подписание состоится на 100%. Я бы так, на сегодняшний день, так не говорил. Ситуация заходит в тупик, и здесь мы имеем, если употреблять шахматный термин – «цугцванг», - сказал он.

По словам эксперта, все идет к патовой ситуации, когда никто не хочет уступать ради выигрыша.

Бала уверен, что соглашение не будет подписано, если бывший премьер-министр Юлия Тимошенко останется в заключении. "Вопрос Тимошенко стал ключом. Если не будет ключа - двери не будут открыты", - сказал он.

По убеждению эксперта, в случае неподписания соглашения можно будет констатировать провал инициативы "Восточное партнерство", и это будет поражение Евросоюза.

"В действительности будет много неприятных вещей, если не состоится подписание... Поэтому рассчитывать, что у нас останутся выгодные отношения с ЕС... Более того, могут выстраиваться какие-то барьеры с ЕС", - считает Бала. Он отметил, что подписание соглашения выгодно не только Украине, но и Евросоюзу.

По данным презентованного исследования, политические и экономические риски подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС не просчитаны. Поэтому существующие прогнозы являются диаметрально противоположными и зависят от политических позиций экспертов.

Украинские и европейские эксперты подписание соглашения воспринимают со сдержанным оптимизмом, российские предполагают скорый крах украинской экономики. Однако как первые, так и вторые руководствуются, скорее, мировоззренческими ориентирами, чем экономическими расчетами. Те же экономические расчеты, которые предоставляются, преимущественно являются тенденциозными и не имеют никакого отношения к тексту соглашения, которое предлагается подписать, отмечается в исследовании.

Исходя из этого, Соглашение об ассоциации, скорее, стоит расценивать как стартовый документ, своеобразную декларацию намерений, который не будет иметь прямых последствий, а, скорее, будет играть стимулирующую роль для углубления сотрудничества между Украиной и странами ЕС, а также стандартами, прежде всего, США.

Однако, говорится в исследовании, характер сотрудничества во многом будет зависеть от самой украинской стороны, возможности создать благоприятный инвестиционный климат для западного капитала. Уже сегодня очевидны проблемы, которые не сможет решить соглашение. Это несовершенство отечественного законодательства, предвзятость судов и как следствие - отсутствие гарантий на частную собственность и свободное ведение бизнеса, давление государственных органов на предпринимателей, выборочность применения законодательства и правосудия, высокая степень коррупции.

Неподписание Соглашения между Украиной и ЕС будет означать крах политики Евросоюза не только по отношению к восточным соседям, но и в целом внешнеполитического направления, а также будет знаменовать свертывание ряда региональных проектов, таких как «Восточное партнерство», отмечают авторы исследования.

Как считают эксперты, цена соглашения - авторитет Евросоюза как одного из мировых лидеров. Если ЕС признает собственную несостоятельность повлиять на вектор демократизации своих ближайших соседей, то ему будет очень сложно конкурировать с США, Китаем как в экономическом, так и в политическом плане. Также ЕС может получить новые вызовы внутренней интеграции.

Высокой является цена подписания соглашения и для украинской политической элиты, прежде всего – для Президента Виктора Януковича. Присоединившись к идее ассоциации, Янукович из пророссийского политика быстро перевоплотится у самого большого евроинтегратора в стране, поэтому для него неподписание соглашения может стоить будущей политической карьеры. После поражения на евронаправлении возвращение на пророссийский путь будет выглядеть непоследовательной авантюрной политикой и получит соответствующую оценку со стороны избирателей, отмечается в исследовании.

Как отмечают его авторы, именно подписание соглашения не гарантирует Януковичу рост рейтинга и безусловный успех на будущих президентских выборах. Ожидаемым эффектом ассоциации может быть как рост, так и спад экономики, или же ее стагнация, следствием двух последних процессов станет разочарование большей части избирателей.

Эксперты считают, что, несмотря на давление и категорические заявления со стороны России, отношения с Москвой существенным образом не изменятся после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Логика отношений между Москвой и Киевом в последние 20 лет свидетельствует об их нестабильном характере с поэтапным чередованием периодов холодной латентной войны и открытого противостояния. При этом влияние российского фактора в украинской политике будет оставаться важным, а в отдельных вопросах - решающим, даже при положительных последствиях для украинской экономики после подписания Соглашения с ЕС. Россия будет продолжать рассматривать Украину как неотъемлемую часть своего геополитического пространства и периодически будет усиливать давление на Украину, отмечается в исследовании Агентства моделирования ситуаций.