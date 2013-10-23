Духовенство УАПЦ (канонической) заявляет о кампании по дискредитации их патриарха

Киев. 22 октября. УНИАН. Духовенство самопровозглашенной Украинской автокефальной православной церкви канонической (УАПЦ-к) заявляет о широкомасштабной кампании, развернутой против главы церкви патриарха Моисея (Олега Кулика).

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Управляющий делами Патриархии УАПЦ-к епископ Сергей (Манжос) и пресс-секретарь УАПЦ-к Елена Кухоцкая зачитали заявление для прессы, в котором отмечалось, что после того, как, по их утверждению, уголовное дело в отношении патриарха разваливается, готовится новая волна “клеветнических” обвинений. В то же время они не уточнили, о чем именно идет речь.

Они сообщили, что Моисей планирует через суд обжаловать неправдивую информацию, озвученную против него.

Также в заявлении детально описывается попытка служителей этой церкви, которые якобы воспользовались доверием патриарха, отобрать помещение церкви, построенной за собственный счет Моисея, и другое имущество церкви.