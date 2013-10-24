В Киеве открывается новый «Гурман-Фуршет»

ЧАО «Фуршет» и ТРЦ «Гулливер» приглашают гостей на торжественное открытие нового магазина «Гурман-Фуршет». Супермаркет станет 7-м магазином под ТМ «Гурман-Фуршет» и 2-м объектом сети, открытым в Украине по системе франчайзинга.

Новый «Гурман-Фуршет», расположенный на площади 4 266 кв. м., объединил в себе самые лучшие наработки компании «Фуршет» и ее ключевых партнеров.

В магазине будет представлен широкий выбор товаров украинского производства и импортной продукции из различных стран.

Гости, которые захотят пообедать, смогут посетить различные экспресс-кафе: суши, пиццерию и стейк-зону, где блюда будут готовить в присутствии клиента, а процесс приготовления пищи займет всего лишь несколько минут.

Для удобства покупателей, кроме стандартных POS-терминалов, на кассах супермаркета представлена функция приема бесконтактных карт PayWay и PaуPass.

Магазин будет работать в круглосуточном режиме. Для гостей работает подземный паркинг на 600 мест.

Для постоянных покупателей в сети «Фуршет» действует первая всеукраинская коалиционная программа лояльности FISHKA, с помощью которой покупатель самостоятельно может выбирать вознаграждение за покупки.

Первые покупатели нового «Гурман-Фуршет» будут вознаграждены интересными ценовыми предложениями и акциями, а также смогут попробовать продукцию, представленную в магазине, в рамках многочисленных дегустаций.



Председатель правления ЧАО «Фуршет» Евгений Васильевич Кулинич:

«Новый «Гурман-Фуршет» открывается по системе франчайзинга под полным контролем операционного бизнеса компании «Фуршет», и мы будем сопровождать данный магазин в первые месяцы его работы. Мы провели серьезный переговорный процесс по подбору надежного партнера, которому были переданы знания и умения всей команды «Фуршет».

Для наших клиентов мы предлагаем круглосуточный сервис и широчайший ассортимент натуральных фермерских продуктов. Мы понимаем и ценим нашего покупателя, для которого самыми важными критериями являются вкус продукта и время, поэтому мы круглосуточно предлагаем свежие полуфабрикаты, кулинарию, пиццу, стейки, суши, а также органические товары, домашнюю птицу и другие деликатесы. Кроме того, компания «Фуршет» традиционно гарантирует своим клиентам наилучшие стандарты обслуживания в магазине».



СПРАВКА

ЧАО «Фуршет» - первая национальная сеть супермаркетов, внедрившая лучшие мировые стандарты современных технологий и обслуживания. Входит в число самых крупных сетей розничной торговли в Украине.

На сегодняшний день сеть магазинов «Фуршет» насчитывает 116 торговых точек во всех регионах Украины, в том числе 7 супермаркетов «Гурман-Фуршет», а также 1 супермаркет «Народный».

Торговая площадь супермаркетов «Фуршет» составляет от 800 до 7000 кв. м, ассортимент – более 20 000 наименований продуктов питания и сопутствующих товаров от более, чем 1000 отечественных и зарубежных поставщиков. Порядка 80% ассортимента «Фуршет» составляют товары отечественного производства.



Контакты:

Контент-редактор ЧАО «Фуршет»

Юлия Уманец

Тел. (044) 586 27 91, вн. *1308

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Julia.Umanets@furshet.ua