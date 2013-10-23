УПЦ КП и УГКЦ призвали прихожан почтить в конце ноября память жертв Голодомора

Киев. 23 октября. УНИАН. Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская греко-католическая церковь вместе с Общественным комитетом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине призвали прихожан приехать в Киев 23 ноября, чтобы почтить память жертв геноцида у “Мемориала памяти жертв Голодоморов в Украине”.

Это совместное обращение обнародовали сегодня на пресс-конференции в УНИАН архиепископ Черниговский и Нежинский УПЦ КП владыка Евстратий (Зоря), руководитель департамента внешних связей УГКЦ отец Олекса Петрив и философ и диссидент Евгений Сверстюк.

В обращении отмечается, что “Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук), солидаризировавшись с инициативой Общественного комитета памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине, призывали прихожан приобщиться к общественной инициативе - Всенародному дню памяти”.

Также УПЦ КП и УГКЦ призывают верующих приобщиться к организации Всенародного дня памяти в столице Украины: делегировать представителей от церковной общины, чтобы отдать дань памяти погибшим родственникам и землякам, на акцию чествования памяти жертв Голодомора 23 ноября с 14.00 до 17.00 возле Национального музея “Мемориал памяти жертв Голодоморов в Украине” в Киеве.

Кроме того, представители церквей призывают всех людей доброй воли, - “независимо от религиозной, национальной, политической принадлежности - раскрыть духовный потенциал, данный Богом нашему народу, и утвердить в обществе принципы любви, справедливости, уважения и почета”.

Владыка Евстратий (Зоря) на пресс-конференции отметил, что “мы знаем, что УПЦ МП также готовит аналогичное обращение подобного содержания к своим прихожанам, и мы надеемся, что благодаря участию своих верующих, как на местах, так и в Киеве, 80-я годовщина Голодомора-геноцида будут отмечены достойно. Мы сделаем все, чтобы эта память была действительно вечной, так же, как мы всегда на заупокойных службах говорим о вечной молитвенной памяти ушедшим”.

В свою очередь Сверстюк объяснил необходимость чествования памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов тем, что “без памяти нет человека. Человеческое сознание появляется тогда, когда появляется память, и угасает тогда, когда оно переходит в прах. Но оно не угасает совсем: остается имя, культура и лучшая частица человека, которая собственно и строит тот мир, в котором живут наши предки, и в котором мы живем”.

Также он отметил, что “Голодомор был задуман стратегически, чтобы подкосить корень нации. Кроме физического уничтожения, было запрещено отдавать себе отчет в том, что происходит, поэтому слово “голод” было запрещено, потому что важным было не просто физическое уничтожение человека, а более важно - уничтожение его исторической памяти и самосознания”.

Чтобы это предотвратить, общественность инициировала ряд мероприятий к 80-й годовщине Голодомора, в частности 21-22 ноября в Киеве состоится Международный форум “Народ мой есть, народ мой всегда будет!” при участии известных и мировых научных работников, общественных деятелей, официальных представителей европейских стран и международных организаций, 21 ноября - премьера оперы “Красная земля. Голод” американского композитора украинского происхождения Вирка Балея.