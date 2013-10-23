Компания-разработчик программного обеспечения доступа к государственным реестрам «Арт-Мастер» назвала необоснованными обвинения Минюста в разворовывании госсредств

Киев. 23 октября. УНИАН. Компания-разработчик программного обеспечения доступа к государственным реестрам «Арт-Мастер» назвала необоснованными прозвучавшие на прошлой неделе обвинения министра юстиции Елены Лукаш в разворовывании государственных средств. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили юрист компании «Арт-Мастер» Михаил Резник и исполняющий обязанности директора Алексей Ковальский.

"Компания «Арт-Мастер» была откровенно удивлена большим количеством недостоверной и негативной информации, которая прозвучала 15 октября на пресс-конференции Елены Лукаш. Я хочу сказать, что практически вся информация, которая прозвучала на этой пресс-конференции, является недостоверной», - сказал Резник.

По его словам, компанию больше всего удивила названная министром сумма в 400 млн долл., которая якобы была получена от госпредприятия «Информационный центр».

«Общая сумма полученных денежных средств почти в пять раз меньше, чем та, что была озвучена на конференции», - сказал Алексей Ковальский.

Разработчик программного обеспечения попросил Минюст дать опровержение информации, высказанной министром юстиции.

Кроме этого, "Арт-Мастер" удивлен обвинениями в том, что компания якобы отошла от технического задания, поставленного заказчиком программного обеспечения - государством.

"Арт-мастер" никогда не разрабатывал реестры, а только программное обеспечение", - уточнил Ковальский.

Как сообщал УНИАН, скандал между Минюстом и компанией "Арт-Мастер" разгорелся 1 октября, когда из-за технических проблем стал невозможным доступ к реестрам, сопровождением которых занимается государственное предприятие «Информационный центр» Минюста.

3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко в комментарии УНИАН заявил о рейдерском захвате государственных реестров. Речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, а также данные о браках, рождении, смертях.

В ответ на это Минюст заявил, что блокирование доступа к реестрам произошло по вине разработчиков программного обеспечения, в частности компании «Арт-Мастер» и «3-Т».

Одновременно Министерство юстиции обвинило компании-разработчики в том, что они значительно завышали стоимость своих работ. В частности, они получили авторское вознаграждение на сумму более миллиарда гривен.

По данным Минюста, общая сумма выплат госпредприятию "Информационный центр" составила 1 млрд 115 млн 120 тыс. грн. Из этих средств "Арт-Мастер" и "3-Т" зачислили себе 411 млн грн.