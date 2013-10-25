С 26 октября жители Умани будут круглосуточно обеспечены водой – депутат Яценко

Киев. 25 октября. УНИАН. Проблема водоснабжения Умани Черкасской области решена, и с 26 октября все дома, в которые воду подавали согласно графику, будут круглосуточно обеспечены водой.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от Партии регионов Антон Яценко.

«Сорокалетняя эра тазиков, бачков и подачи воды по графику в Умани завершилась. Десятилетиями наибольшей проблемой в городе было отсутствие круглосуточного водоснабжения. Из 86 тыс. жителей города обеспечены водой были только 13 тысяч. Все остальные воду получали согласно графику или пользовались колодцами и скважинами», - сказал Яценко.

Он напомнил, что Умань – туристический город, второй по величине в регионе, с наиболее развитым промышленным комплексом в Черкасской области.

По словам депутата, вопрос водоснабжения города удалось решить при поддержке Президента Украины Виктора Януковича, областной и местной власти. «Было дано много поручений Президента, много из них были взяты на контроль Администрации Президента. И сейчас мы имеем результат», - сказал он.

Кроме того, решить вопрос с обеспечением города Умань круглосуточным водоснабжением удалось и благодаря принятой Верховной Радой поданного народным депутатом Украины Антоном Яценко Постановления ВР « О праздновании 60 - летия образования Черкасской области» , в которую был включен вопрос о строительстве водопроводных сетей , водопроводов в городе Умань , Монастырище, Христиновке, Уманском , Монастырищенском , Христинивском и Тальнивском районе.

В данном случае , законодательная активность народного депутата Украины и слаженная совместная организационно - техническая работа всех ветвей власти дала свой ​​результат.

Как подчеркнул Яценко, с 26 октября все дома, куда вода подавалась по графику, будут круглосуточно обеспечены водой. «Благодаря установленному оборудованию нормальный напор воды будет даже на верхних этажах многоэтажек… Город стал комфортным для жизни… Далее мы будем работать над возможностью постройки собственного водопровода. Город должен стать менее зависимым от водопровода из Белой Церкви, который уже сегодня требует существенного переоснащения и модернизации», - отметил депутат.