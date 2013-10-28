«Одессавинпром» в 2013 году планирует увеличить производство вин на 43% - до 500 тыс. дал

Киев. 28 октября. УНИАН. Крупный производитель тихих и игристых вин «Одессавинпром» (ТМ «Французский бульвар») в 2013 году планирует произвести около 500 тыс. декалитров вина, что на 42,9% больше, чем в 2012 году, сообщил исполнительный директор компании Владимир Масленков.

«В этом году мы собрали 8 тыс. тонн винограда, это намного больше, чем в предыдущие два года… Произвести планируем около 500 тыс. дал», - сказал Масленков журналистам после пресс-конференции в УНИАН, отметив, что на игристые вина придется около 90% произведенной продукции.

Вместе с тем он отметил, что из-за дождливой погоды осенью качество собранного винограда оказалось не совсем удовлетворительным.

Что касается производственных планов на 2014 год, то, по словам Масленкова, компания не планирует наращивать производство ввиду отсутствия существенного роста украинского рынка вина.

«Мы не будем поднимать планку, мы не видим тренда, который позволил бы нам рассчитывать на увеличение объема продаж», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство виноматериалов в Украине в 2012 году составило более 23 млн декалитров, что на 8,1% меньше, чем в 2011 году. При этом на переработку в прошлом году поступило 329,6 тыс. тонн винограда разных сортов, что уступает показателю 2011 года на 6,9%.

Справка УНИАН. «Одессавинпром» возделывает более 2,530 тыс. га виноградников, расположенных в четырех климатических микрозонах Овидиопольского и Саратского районов Одесской области. В компанию входят два завода первичного виноделия, три цеха производства игристых и шампанских вин, технологическая база для вторичного виноделия, мощностью до 2 млн дал в год. На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Французский бульвар» и «Вина Гулиевых».