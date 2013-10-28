Украинские виноделы призывают внести изменения в отраслевое законодательство для повышения конкурентоспособности отрасли

Киев. 28 октября. УНИАН. Украинские виноделы считают необходимым внести ряд изменений в действующее законодательство, в частности, относительно проведения земельной реформы, снижения стоимости лицензии на оптовую торговлю вином и возобновления дотаций отрасли, чтобы повысить конкурентоспособность отечественной продукции на рынке после планируемого подписания Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.

Об этом участники рынка заявили на пресс-конференции в УНИАН, инициатором которой выступило Украинское бюро винограда и вина.



«Наше законодательство, особенно налоговое, не дает возможности развиваться винодельческой отрасли. Достаточно только взять лицензию на оптовую торговлю, которая стоит 500 тыс. грн в год, что не дает возможности создавать новые предприятия и обеспечивать конкуренцию в этой сфере», - сказал глава Украинского бюро винограда и вина, основатель торговой марки «Колонист» Иван Плачков.



По его словам, в Украине лицензию на оптовую торговлю вином имеет около 80-90 предприятий, из которых виноделием реально занимаются не более 50, тогда как только в городе Бордо (Франция) вино производят около 15 тыс. хозяйств.

Кроме того, Плачков указал на необходимость проведения земельной реформы и предоставления виноделам возможности приобретать виноградники. «Когда нет собственности на землю, очень сложно вкладывать инвестиции и развивать эту отрасль», - считает производитель.



Генеральный директор УБВВ Игорь Николин заявил, что подписание Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюзом ставит определенные вызовы перед отечественными виноделами. В частности, мы должны отказаться от использования защищенных в ЕС географических наименований, как шампанское, портвейн, мадера, коньяк и др. Однако в Соглашении ничего не говорится о механизме компенсаций украинским виноделам. Европейский вектор развития виноделия кроме того подразумевает возобновление национальной системы поддержки отрасли, как это принято в странах ЕС. Для этого бюро вместе с другими ассоциациями обратились к правительству и народным депутатам с просьбой возобновить дотации отрасли в 2014 году, вернув перечисление 1,5-процентного сбора на развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства в специальный, а не общий фонд бюджета.



Советник по аграрным вопросам при правительстве Украины Анри Барнабо, принимавший участие в пресс-конференции, указал на то, что Украине сегодня нужно работать над качеством вина, а не над увеличением объемов его производства.

«Стратегия, которую должна выбрать Украина, - это отказаться от большого количества в пользу качества. Мы во Франции пережили подобную ситуацию 30-40 лет назад, когда мы должны были уменьшить количество производимого вина, но улучшать его качество. Именно благодаря такой стратегии у нас развились целые винодельческие районы, и это дало возможность развить их экономику», - сказал Барнабо.



Вместе с тем, коммерческий директор одной из крупнейших в Украине винодельческих компаний «Первый национальный винодельческий холдинг» Анна Горкун отметила, что, кроме все прочего, для повышения конкурентоспособности украинских вин они должны быть поставлены в равные условия с импортными.



«На сегодняшний день требования, которые ставятся к импортному вину и к качеству отечественного вина не равны. За технологическим процессом производства украинского вина наблюдают абсолютно все государственные органы, которые только могут наблюдать. Но когда импортируется вино из-за границы, оно импортируется по упрощенной системе. Никто не анализирует, что именно находится в этой бутылке вина», - сказала Горкун.



По ее словам, из-за этого в Украину попадает недорогая продукция сомнительного качества. Горкун выразила надежду на то, что после подписания Соглашения об ассоциации этот вопрос будет урегулирован. «Мы ожидаем, что после подписания Соглашения качество импортной продукции и качество отечественной продукции будет проходить одинаковые этапы контроля», - сказала она.



Что касается последствий подписания Соглашения об ассоциации с ЕС для украинского рынка винодельческой продукции, то исполнительный директор компании «Одессавинпром» Владимир Масленков отметил, что конкуренция между отечественными и европейскими винами пойдет только на пользу украинскому винпрому, так как производителям необходимо будет повышать стандарты производства и производить более качественную продукцию.

«Нам нужно будет меняться. Нам нужно будет менять законодательство и перестраиваться, но прежде всего от конкуренции выиграет потребитель. Однако у нас есть компании, которые уже сейчас могут конкурировать с европейскими винами. Многие уже признаны», - заверил Масленков.



Справка УНИАН. По данным Госстата, производство виноматериалов в Украине в 2012 году составило более 23 млн декалитров, что на 8,1% меньше, чем в 2011 году. При этом на переработку в прошлом году поступило 329,6 тыс. тонн винограда различных сортов, что уступает показателю 2011 года на 6,9%.