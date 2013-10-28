Правозащитник Хмельницкий призывает общественность информировать его об использовании милицией псевдосвидетелей

Киев. 28 октября. УНИАН. Председатель Всеукраинской общественной правозащитной организации "Объединение Богдана Хмельницкого" Богдан Хмельницкий призывает общественность разоблачать факты найма правоохранительными органами для судебных процессов псевдосвидетелей и информировать о них его организацию.

Об этом Хмельницкий заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в украинских правоохранительных органах существует так называемая "корпорация свидетелей", то есть когда следствию не хватает доказательств, по делу назначаются псевдосвидетели, которые не имеют никакого отношения к нему, но на их показаниях суды назначают людям наказание.

"Это повальная проблема! Когда следствию не хватает ума расследовать как следует дело, оно приводит своих людей и делает их свидетелями. Как правило, это лица, которые сами имеют уголовное дело и они соглашаются то ли под давлением, то ли в обмен на определенные уступки или преференции оговорить человека", - заявил Хмельницкий.

В качестве примера он привел факт из собственного опыта. Как сообщил Хмельницкий, восемь лет назад в отношении него было возбуждено уголовное дело за якобы угон автомобиля, и в суде против него стал давать показания "свидетель" Руслан Новак. "Мы решили проверить, что это за человек, и оказалось, что он отбывает наказание в колонии и проходит в качестве свидетеля еще в более чем трехстах делах в разных регионах Украины. При этом по отдельным делам эпизоды происходили в одно и то же время, но в разных городах", - отметил Хмельницкий. Он сказал, что этот "свидетель" в суде решил опровергнуть свои показания и рассказать, что его заставили на них согласиться только после того, как одним из милиционеров была изнасилована его жена. Впрочем, по словам Хмельницкого, в день очередного судебного заседания в Васильковском райсуде Киевской области Новак был похищен из-под конвоя неизвестными лицами и вывезен в неизвестном направлении. "Следующее заседание назначено на 1 ноября, и мы не без основания боимся за здоровье и жизнь этого человека, который должен дать правдивые показания", - сказал Хмельницкий.

Продолжая тему, его адвокат Александр Плахотнюк сказал, что подобные свидетели существуют почти по каждому уголовному делу, в котором не хватает доказательств. "Поэтому без помощи общественности, правозащитников, без огласки эту проблему не сдвинуть", - подчеркнул Плахотнюк.

В свою очередь Хмельницкий сообщил, что на интернет-сайте его правозащитного объединения вскоре будет открыта так называемая "горячая линия", и юристы будут готовы принимать обращения граждан, которые страдают от псевдосвидетелей, назначенных правоохранительными органами.