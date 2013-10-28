Фотоохота «Фокстрота»

16:00, 28 октября 2013
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25 октября   в Киевской городской галерее искусств «Лавра»  открылась ХV Международная фотовыставка газеты «День»,  партнером которой  стал «Фокстрот».

На церемонии открытия выставки и награждения победителей фотоконкурса, который в этом году проходил под лозунгом «У каждого зеленого есть шанс с газетой «День»,  собрались все друзья издания. Политики, звезды шоу-бизнеса, творческая интеллегенция, успешные бизнесмены, студенты  -  газета «День» и ее инициативы  интересны разным читателям.  Идею юбилейной фотовыставки газеты поддержал  «Фокстрот», так как в творческом конкурсе  приняли участие и художники-профессионалы, и любители фотодела из всех регионов Украины.

Из 300 лучших фотографий выставки, отобранных из 2 тысяч работ,  «Фокстрот»  выбрал свою симпатию. Пресс-секретарь Группы компаний «Фокстрот» Алевтина Белецкая поблагодарила фотографа Александра Синельникова из Одессы за «Фотоохоту».

- В работе  Александра тонко передана  мысль, что между природой, человеком и техникой существует  невероятная гармония, - сказала пресс-секретарь во время вручения приза. - Отдельная благодарность газете  «День» за то, что она всегда видит чуть больше, чем остальные, и, поддерживая наши социальные проекты,  разделяет уверенность, что «Фокстрот» -  больше, чем техника.

Всего награды получили около 60 работ фотографов в номинациях «События»; «Личность»;  «Жизнь, как она есть»; «Украинский мир»; «Мир глазами детей»  (работы юных фотографов до 18 лет).  Приз Призов «Золотой День" достался  Наталии  Кравчук  за политико-психологический фоторепортаж из ялтинского еврофорума, а  "Гран - при" от  ПАО "Проминвестбанк" - депозитный вклад - фотографу Евгению Малолетке за фото с гуцульской свадьбы.

Но главная награда участников выставки еще не нашла своего хозяина:  в день закрытия выставки по результатам голосования посетителей будет объявлен обладатель титула «Лидер  зрительских симпатий фотоконкурса газеты «День». Выставка  продлится до 3 ноября, будет радовать своих посетителей  с 10.00 до 20.00  в галерее  "Лавра" (ул. Лаврская 1).

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012», победитель рейтинга «Фаворит успеха-2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на октябрь 2013 г. в Украине насчитывается 229 супермаркетов  ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь  составляет более 309 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской  компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

С 2006 года «Фокстрот» партнерствует с газетой «День» в реализации социального проекта «Школа безопасности» по профилактике детского травматизма непроизводственной сфере. Газета «День» также является информационным партнером  Международного турнира по спортивным танцам  «Парад Надежд», где «Фокстрот» уже 11 лет – генеральный партнер и учредитель  одноименного с брендом  танцевального кубка.

*по данным GFK, 2012.

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