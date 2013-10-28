Фотоохота «Фокстрота»

25 октября в Киевской городской галерее искусств «Лавра» открылась ХV Международная фотовыставка газеты «День», партнером которой стал «Фокстрот».

На церемонии открытия выставки и награждения победителей фотоконкурса, который в этом году проходил под лозунгом «У каждого зеленого есть шанс с газетой «День», собрались все друзья издания. Политики, звезды шоу-бизнеса, творческая интеллегенция, успешные бизнесмены, студенты - газета «День» и ее инициативы интересны разным читателям. Идею юбилейной фотовыставки газеты поддержал «Фокстрот», так как в творческом конкурсе приняли участие и художники-профессионалы, и любители фотодела из всех регионов Украины.

Из 300 лучших фотографий выставки, отобранных из 2 тысяч работ, «Фокстрот» выбрал свою симпатию. Пресс-секретарь Группы компаний «Фокстрот» Алевтина Белецкая поблагодарила фотографа Александра Синельникова из Одессы за «Фотоохоту».

- В работе Александра тонко передана мысль, что между природой, человеком и техникой существует невероятная гармония, - сказала пресс-секретарь во время вручения приза. - Отдельная благодарность газете «День» за то, что она всегда видит чуть больше, чем остальные, и, поддерживая наши социальные проекты, разделяет уверенность, что «Фокстрот» - больше, чем техника.

Всего награды получили около 60 работ фотографов в номинациях «События»; «Личность»; «Жизнь, как она есть»; «Украинский мир»; «Мир глазами детей» (работы юных фотографов до 18 лет). Приз Призов «Золотой День" достался Наталии Кравчук за политико-психологический фоторепортаж из ялтинского еврофорума, а "Гран - при" от ПАО "Проминвестбанк" - депозитный вклад - фотографу Евгению Малолетке за фото с гуцульской свадьбы.

Но главная награда участников выставки еще не нашла своего хозяина: в день закрытия выставки по результатам голосования посетителей будет объявлен обладатель титула «Лидер зрительских симпатий фотоконкурса газеты «День». Выставка продлится до 3 ноября, будет радовать своих посетителей с 10.00 до 20.00 в галерее "Лавра" (ул. Лаврская 1).

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012», победитель рейтинга «Фаворит успеха-2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на октябрь 2013 г. в Украине насчитывается 229 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 309 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

С 2006 года «Фокстрот» партнерствует с газетой «День» в реализации социального проекта «Школа безопасности» по профилактике детского травматизма непроизводственной сфере. Газета «День» также является информационным партнером Международного турнира по спортивным танцам «Парад Надежд», где «Фокстрот» уже 11 лет – генеральный партнер и учредитель одноименного с брендом танцевального кубка.

*по данным GFK, 2012.