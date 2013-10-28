Следственная комиссия Верховной Рады сомневается в прозрачности тендера на закупку 1400 машин скорой помощи

Киев. 28 октября. УНИАН. Члены Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию деятельности Министерства здравоохранения сомневаются в прозрачности тендера на закупку 1400 машин скорой помощи на общую сумму порядка 922 млн грн.

Об этом члены комиссии заявили на пресс-конференции в УНИАН.

«Дай Бог, чтобы тендер прошел прозрачно, автомобили были куплены. Но если с помощью простых математических операций провести подсчеты, мы поймем, что автомобиль стоит 250-260 тыс. грн... Плюс то оборудование, которое уже сертифицировано в Украине Гослекслужбой — порядка 400 тыс. грн», - сказал народный депутат от фракции партии «Батькивщина», член следственной комиссии Анатолий Дырив.

По его словам, оборудование, которое будет находиться в автомобиле скорой помощи, практически полностью китайское. «Из 21 наименований оборудования, которое будет находиться в машине, 18 — китайского производства. Возможно, оно высококачественное и заслуживает внимания. Но задаешься вопросом, неужели 640 тыс. грн — это стоимость такого автомобиля?» - сказал Дырив.

По словам депутата, ожидается, что победителем открытых торгов станет частное акционерное общество «Практика».

Его коллега, депутат от партии «Батькивщина» Максим Бурбак также недоволен тем, что «скорые» будут укомплектованы китайским оборудованием. Он напомним, что Минздрав ранее заявлял о приобретении автомобилей европейского образца. «Мы будем закупать современные европейские автомобили, но с китайским начинкой», - отметил он.

Справка УНИАН. Ранее в СМИ разгорелся скандал по поводу выводов Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию деятельности Минздрава. Оппозиционные депутаты от партии "Батькивщина" Павел Петренко и Анатолий Дырив обвинили министерство в завышении цен при закупке автомобилей скорой помощи на тендере, который должен был состояться 1 октября. Однако министерство переносило тендер четыре раза, что дало повод для дополнительных обвинений со стороны депутатов и журналистов. Сегодня утром в Минздраве состоялось раскрытие тендерных предложений, на котором присутствовали депутаты, общественные активисты и представители СМИ.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию деятельности Минздрава, в которую вошли 13 депутатов, была создана полгода назад. Сегодня комиссия настаивает на продлении срока ее работы.

Два года назад Минздрав также проводил тендер на закупку медавтомобилей. В частности, закупались 216 "скорых" на сумму 140 млн грн. Цена каждого автомобиля составляла 649 тыс. грн, однако эксперты оценили машину со всем имеющимся в ней оборудованием в 465 тыс. грн.