Эксперты заявляют о необходимости реформирование политики поддержки малого и среднего бизнеса в Киеве

Киев. 29 октября. УНИАН. Эксперты заявляют о неотложной необходимости реформирование существующей государственной политики в сфере содействия развитию малого и среднего бизнеса на местном уровне в столице.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН, где был презентован аналитический отчет Фонда «Открытое общество» относительно оценки влияния киевской целевой программы содействия развитию малому и среднему предпринимательству (МСП) на 2011-2012 года, и которая прошла при участии, в частности, директора Фонда Ивана Сикоры, народного депутата Украины Ксении Ляпиной, представителей малого и среднего бизнеса столицы.

Аналитический отчет был подготовлен при поддержке Международного фонда "Возрождение" в рамках проекта "Разработка предложений к публичной политике относительно бюджета Киева".

Согласно отчету Фонда, только по одному из шести направлений Программа выполнена, а именно - упрощение создания бизнеса. Также отмечен частичный позитив и сдвиг по двум направлениям - по обеспечению бизнеса и социально направленным мероприятиям.

“К сожалению, Программа, существующая в Киеве, не выполнила своих задач. И, к сожалению, практика ручного управления политикой содействия малому и среднему бизнесу продолжается. И если мы кардинально не изменим ситуацию, то и не ожидаем ничего хорошего от существующей политики в этой сфере... Мы считаем, что нужно реформировать государственную политику, направленную на содействие развития малого и среднего предпринимательства”, - заявил Сикора.

По его словам, кроме десятикратного сокращения объемов поддержки из городского бюджета, почти на четверть уменьшились количество фондов поддержки предпринимательства и кредитных союзов. Программа 2011-2012 годов удовлетворила потребности лишь 42 предприятий при том, что на начало 2013 г. в столице действовало более 75 тыс. МСП, то есть это менее 0,1% количества МСП в столице. Он отметил, что общественности не известны не только критерии отбора этих предприятий, но и названия.

Сикора отметил, что рынок МАФов продолжает находиться в условиях неопределенности. По его словам, возникновение посредника между властью и предпринимателями в виде КП “Свиточ”, с которым непосредственно владельцы МАФов должны заключать договоры, будет способствовать тенезации рынка и продолжению практики “рейдерства” и “ручного управления”.

Также отмечалось, что проект нового нормативного документа по размещению МАФов не улучшит ситуацию, потому что, по словам Ляпиной, является “очередной фикцией”.

Ляпина отметила, что проблема МСП касается не только Киева, но и всей Украины, и напомнила о недавно обнародованном рейтинге стран относительно бизнес-климата, в котором Украина в конечном итоге немного поднялась в позиции и обогнала Папуа - Новую Гвинею. Но, как обратила внимание народный депутат, это произошло лишь благодаря государственной политике относительно упрощения процедуры оформления разрешительной документации.

Сейчас, по ее словам, как в Киеве, так и в других городах Украины, власть решает проблемы не те, “которые болят у предпринимателей”. “А те, которые болят, — не выносятся и не решаются”, - отметила Ляпина.

Она раскритиковала отсутствие инновационных подходов в развитии МСП. “А относительно финансирования — это вообще общеукраинский цирк. Причем это уже давно продолжается: и при предыдущем правительстве, и при этом. Цирк заключается в том, что выделяются средства, которых может хватить на охват десятых процента малых предприятий, я уже не говорю о предпринимателях - физических лицах. В таких условиях, при таком охвате, какие ты публичные заявления не делай, будет всегда сто процентная коррупция с первого до последнего шага”, - заявила народный депутат.

Относительно нынешнего положения МСП Ляпина сказала, что никакой речи о развитии такого бизнеса не может идти: “Это игра сейчас такая, кто кого обманет... В этой игре малый бизнес постоянно как на войне. Где-то выиграет, когда обманет местную власть или кому-то взятку даст. Но это не европейский способ развития и вообще не способ развития”.

Сикора озвучил предложения от бизнеса, среди которых, в частности, обеспечение открытости и прозрачности, доступности информации, в том числе и в части финансирования мероприятий в поддержку МСП, и в части объектов недвижимого имущества и земельных ресурсов и конкурентного механизма их продажи или аренды; увеличение количества лиц, которым оказывается помощь; расширение количества банковских учреждений, задействованных в Программе поддержки; усиление отчетности о результатах Программы.