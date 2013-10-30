При образовании инициативных групп по проведению всеукраинского референдума никакие нормы закона нарушены не были - юрист

Киев. 30 октября. УНИАН. При образовании инициативных групп по проведению всеукраинского референдума никакие нормы закона нарушены не были, заявляет кандидат юридических наук Евгений Герасименко.

На пресс-конференции в УНИАН он сказал, существуют только два основания для отказа в регистрации инициативной группы.

«Первая – несоответствие Конституции и законам Украины. Вторая – это нарушение порядка образования инициативной группы. Это значит, что кто-то нарушил нормы Конституции или законов Украины. Никто никоим образом никаких норм при образовании инициативной группы не нарушал. Было соответствующее число лиц на всех собраниях, все документы были представлены в ЦИК. Ни в одном постановлении ЦИК не сказано, что документы сами по себе не отвечают требованиям закона. Все принимаемые ЦИК постановления содержат текст, что собрание состоялось. Основание для отказа регистрации инициативной группы – запрещение суда члену ЦИК присутствовать на собрании», - сказал юрист.

«Мы обжалуем эти постановления ЦИК. Безусловно, что мы будем проходить все предусмотренные действующим законодательством Украины инстанции, а затем, если члены инициативных групп решат, то мы будем поддерживать обжалование в другие структуры. Есть два механизма - Европейский суд и комитет ООН по правам человека. И там, и там есть возможный вариант рассмотрения этого дела», - сообщил Герасименко, отметив, что отсутствие представителя ЦИК на собраниях инициативных групп не является основанием для отказа в регистрации.

В свою очередь, уполномоченный представитель инициативной группы по организации проведения всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросу вступления Украины в Таможенный союз Георгий Буйко заметил, что инициаторы проведения референдума не нарушили ни одной статьи Конституции.

«Мы действовали в соответствии с Конституцией, законом о референдуме, и никто нам так и не сказал, в чем мы нарушили ст. 30 закона о референдуме относительно формирования инициативных групп. Мы продолжаем действовать в рамках закона о референдуме и методических рекомендаций, изданных ЦИК», - сказал Буйко.

По его словам, уже собрано 650 тыс. подписей с просьбой поддержать инициативу референдума. Буйко также напомнил, что в целом было проведено 19 собраний граждан относительно всеукраинского референдума.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Окружной административный суд Киева по иску Европейской партии Украины запретил КПУ организовывать и проводить собрания граждан по поводу проведения всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления (присоединения) Украины в Таможенный союз. Также постановлением суда Центральной избирательной комиссии запрещено было направлять своего представителя на собрания граждан Украины о проведении всеукраинского референдума.

8 сентября КПУ и «Украинский выбор» провели собрание граждан по формированию инициативной группы по организации референдума за вступление Украины в Таможенный союз, однако ЦИК отказала инициативной группе в регистрации.

В начале октября в КПУ заявили, что направили в ЦИК уведомление о проведении в регионах Украины собраний граждан о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе относительно внешнеэкономической интеграции Украины.

Впоследствии Окружной административный суд Киева запретил ЦИК направлять своих представителей в регионы Украины на собрания граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе относительно внешнеэкономической интеграции Украины, которые планируется проводить в течение октября.

Центризбирком отказал в регистрации ряда инициативных групп, сформированных на собраниях граждан в Николаеве, Сумах, Днепропетровске, Севастополе, Кривом Роге, Житомире, Каховке, Луганске, Одессе, Полтаве, Виннице, Кировограде.