Ленинский комсомол Украины и ВДОО «Всеукраинская пионерская организация им.В.И.Ленина» реализовали программы для молодежи - 2013

Под лозунгом "Комсомольцы и пионеры - не словом, а делами !" в октябре - ноябре 2013 завершается реализация программ которые были организованы и проведены Ленинским комсомолом Украины и ВДГО «Всеукраинская пионерская организация им. В.И.Ленина» совместно и при содействии Государственной службы молодежи и спорта Украины (Министерства молодежи и спорта Украины). В результате , к участию в программах было привлечено 36 000 человек из числа украинской молодежи - сообщил первый секретарь ЦК ЛКСМУ Александр Присяжнюк.

В 2013 году было проведено четыре всеукраинские программы для детей и молодежи, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения - «Зарница 2013» , « Молодой гражданин Украины » и популяризацию здорового образа жизни , оздоровление , поддержку творческих способностей и развитие талантов - «Украина - глазами детей» , «Быстрее! Выше! Сильнее!» .

В рамках реализации программы «Молодой гражданин Украины» ВДОО «Всеукраинская пионерская организация им. В.И.Ленина» при поддержке Государственной службы молодежи и спорта Украины (Министерства молодежи и спорта Украины) был проведен ряд семинаров и конкурсов приуроченных патриотическому воспитанию молодежи , проведен всеукраинский слет пионеров и волонтеров , встречи со школьниками и молодежью , проведены экскурсии и многое другое . Молодой гражданин Украины - программа успешно реализуется в течение последних четырех лет , с целью привлечь внимание молодежи к современным проблемам , методов и способов их решения , а главное - патриотического воспитания молодежи. Программа реализовывалась с июля по октябрь 2013 года, количество привлеченных участников - 5000 человек , в том числе 150 участников всеукраинского слета , - акцентировал А.Присяжнюк.

В рамках реализации программы «Быстрее! Выше! Сильнее !» , реализованной Ленинским комсомолом Украины (ЛКСМУ) при поддержке Государственной службы молодежи и спорта Украины (Министерства молодежи и спорта Украины) был проведен ряд мероприятий, направленных на привлечение молодежи к здоровому образу жизни , построены новые спортивные площадки , проведены десятки спортивно - развлекательных мероприятий. Программа «Быстрее! Выше! Сильнее ! » проходит с 2010 года , каждый раз привлекая все больше сторонников и участников . В 2013 году финал программы проходил в Киеве на Трухановом острове. Программа реализовывалась с июля по октябрь 2013 года. Количество привлеченных участников 6000 человек , - сказал первый секретарь ЦК ЛКСМУ.

В рамках реализации программы « Молодой гражданин Украины » ВДОО «Всеукраинская пионерская организация им . В.И.Ленина » при поддержке Государственной службы молодежи и спорта Украины (Министерства молодежи и спорта Украины) была проведена программа «Украина - глазами детей». Программа направлена ​​на привлечение молодежи к здоровому образу жизни, развития творческих способностей у молодого поколения , конкретного оздоровления детей и молодежи. В рамках программы в 2013 году прошла всеукраинская выставка работ участников конкурса по номинациям . Выбрано 300 победителей , которые смогли оздоровиться в УДЦ «Молодая гвардия» в Одессе. Также проведен всеукраинский слет пионерского и волонтерского актива занимавшихся организацией программы . Программа проходит третий год подряд , и стала визитной карточкой пионерской организации Украины . Количество участников из всех регионов страны в 2013 году 15000 человек. - подчеркнул А. Присяжнюк .

В рамках реализации программы «Зарница 2013» , проведенной Ленинским комсомолом Украины (ЛКСМУ) при поддержке Государственной службы молодежи и спорта Украины (Министерства молодежи и спорта Украины), школьники и студенческая молодежь были привлечены к яркой и неповторимой программе патриотического воспитания . Каждый год все больше регионов и участников собирает «Зарница» . Интересные походы , организация военно - спортивных соревнований , эстафет , круглых столов — мероприятия этого года собрали более 10000 участников. Главными регионами проведения «Зарницы» в 2013 году стали Харьков , Запорожье и Киев. В следующем году география проведения массовых мероприятий в рамках программы «Зарница» будет расширен и привлечено не менее 15 000 участников , - подытожил первый секретарь ЦК ЛКСМУ Александр Присяжнюк.