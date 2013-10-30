В Киеве прошли мероприятия посвященные 95-й годовщине создания Ленинского комсомола (ВЛКСМ)

Торжественные мероприятия в формате встречи всех поколений прошли в Международном выставочном центре .

На дружеской встрече присутствовали комсомольцы всех поколений , первые секретари ЦК ЛКСМУ Анатолий Корниенко, Валерий Чубук , Александр Присяжнюк .

(На фото -слева направо - Цибух Валерий, Присяжнюк Александр, Корниенконко Анатолий)



Вспоминали достижения и вклад комсомола в развитие государства и подчеркивали необходимость связи поколений, новых задач и задач стоящих перед современным комсомолом , который возродил свою деятельность в январе 1993 года.

На фото- Александр Присяжнюк, первый секретарь ЦК ЛКСМУ с 2009 г.



Комсомольцы в свою очередь , провели анти- марш в Киеве. Основные требования современных комсомольцев - первое рабочее место , заработная плата , образование . Комсомольцы борются за воплощение этих гарантий государством .

Также, во время марша и митинга который состоялся возле памятника Ленину в Киеве на Бессарабской площади комсомольцы высказались за проведение референдума по определению внешнеполитического курса страны, отмечали, что это - гарантированное право для каждого гражданина , и молодежь хочет быть активным участником всех важных процессов в государстве.



Комсомольцы также отмечали угрозе восстановления неофашизма в Украине и необходимости работы в обществе , прежде всего с молодежью по предотвращению этой угрозы , ведь молодежь Украины - потомки победителей.

В ходе митинга к комсомольцам с приветствием и наставлениями обратился первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко и лидер Ленинского комсомола Украины Александр Присяжнюк .



После выступающих торжественно вручены комсомольские билеты новому пополнению рядов комсомола . В этом году в комсомол вступают молодые люди рожденные в 1999 году.

http://komsomolua.org/